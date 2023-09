Stranger Things : bonne nouvelle, l’écriture de la saison 5 reprend !

Le compte X (Twitter) des scénaristes de Stranger Things a annoncé que l’écriture de la saison 5 a repris son cours. Le processus avait été mis en pause suite à la grève qui a secoué Hollywood ces derniers mois. Toutefois, rien ne dit que le tournage, de son côté, pourra bientôt commencer.

C’est la grande actualité de la pop culture de cette semaine : la grève des scénaristes est enfin arrivée à son terme après 5 mois de lutte. Producteurs et membres de la Writers Guild of America ont fini par trouver un accord, faisant par l’occasion gagner de nombreux droits à ces derniers. Une excellente nouvelle pour le milieu donc, mais aussi pour les spectateurs du monde entier. En effet, de multiples projets ont été mis en pause durant cette période, faute de travailleurs pour écrire les scénarios.

La saison 5 de Stranger Things n’a pas échappé à la règle, puisque ces scénaristes ont fait partie des grévistes. Après l’annonce de l’accord avec les producteurs, on espérait donc avoir des nouvelles du projet. C’est désormais chose. Sur leur compte X (Twitter), les « Stranger Writers » comme ils s’appellent ont posté une simple photo, sur laquelle est écrit : « Nous sommes de retour ». Cette fois ça y est, l’écriture peut reprendre.

Les scénaristes de Stranger Things sont de retour

Difficile à ce stade où en est la préproduction de cette saison 5, bien que les créateurs ne manquent pas de superlatif pour décrire cette dernière. À plusieurs reprises, les membres de l’équipe ont déclaré que cette ultime saison serait comparable à un véritable blockbuster hollywoodien, tant visuellement que thématiquement. Autant dit que les scénaristes ont probablement carte blanche (et budget illimité) pour mettre sur papier leurs ambitions les plus folles.

Pour autant, mieux vaut ne pas s’attendre à une sortie prochaine. Premièrement, si la saison n’en est encore qu’au stade d’écriture, il va falloir attendre encore un certain temps pour que toutes les autres phases de la production aient lieu. De plus, les scénaristes ont bel et bien obtenu gain de cause, mais ce n’est pas encore le cas des acteurs, dont le syndicat (SAG-AFTRA) est toujours en grève. Il se peut donc que la sortie soit encore retardée tant que la situation ne sera pas réglée.