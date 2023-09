Netflix dévoile la première bande-annonce de la série « Tomb Raider : la légende de Lara Croft »

Fans de Tomb Raider et de Lara Croft, réjouissez-vous ! Netflix vient de publier une bande-annonce pour la série animée « Tomb Raider : La légende de Lara Croft ».

Entre la remastérisation des trois premiers jeu « Tomb Raider » pour PC et console, les débuts d’une série événement sur Amazon, et le dessin animé « Tomb Raider : la légende de Lara Croft » sur Netflix, 2024 pourrait bien être l’année de l’exploratrice préférée des gamers du monde entier. Le court trailer ne nous apprend pas grand-chose du scénario de la série, mais on peut s’attendre à une bonne d’action, d’exploration et de mysticisme dans une aventure qui commence après les trois premiers volets du jeu vidéo.

À lire — Netflix : pourquoi tout le monde se met à regarder ce mauvais film de SF vieux de 12 ans

Netflix a dévoilé ce nouveau dessin animé produit en collaboration avec Legendary et le studio Crystal Dynamics lors de l’événement Netflix Drop 1 qui s’est déroulé hier. Pendant 90 minutes, la compagnie a dévoilé les nouveautés à venir sur la plateforme dans les prochains temps. La programmation confirme que le géant du streaming mise sur les adaptations vidéoludiques pour attirer de nouveaux clients.

Netflix dévoile la bande-annonce du dessin animé « Tomb Raider : la légende de Lara Croft »

Netflix s’est en effet associé aux plus grands éditeurs pour porter à l’écran les univers vidéoludiques de « Devil May Cry » de Capcom ou encore « Castlevania : Nocturne » de Konami, disponible ce week-end. Cela dit, de toutes ces adaptations de jeux cultes, c’est bien celle de « Tomb Raider » en série animée qui pourrait convaincre de nouveaux clients de s’abonner au service.

Amazon prépare bien une série Tomb Raider avec Phoebe Waller-Bridge aux manettes et va capitaliser sur la popularité de la licence. La rumeur affirme en effet que le géant du commerce en ligne veut créer un univers connecté à la Marvel avec des films, des séries et des jeux vidéo. Ajoutons à cela que le jeune public (ou les gamers nostalgiques) va pouvoir se plonger dans les trois premières tribulations de l’aventurière, sorties entre 1997 et 1999, en version remastérisée pour les consoles next-gen et pour PC. il faudra patienter jusqu'à 2024, à une date imprécise, pour pouvoir regarder « Tomb Raider : la légende de Lara Croft » sur Netflix.