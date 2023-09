La grève des scénaristes bientôt terminée ? Un accord historique va être signé

Après 146 jours de lutte acharnée et de négociations amères et tendues, la grève historique des scénaristes américains pourrait bien prendre fin prochainement. En effet, un accord de principe a enfin été trouvé avec l'AMPTP, le syndicat qui représente les plus grands studios d'Hollywood et les plateformes de streaming.

Les efforts ont fini par payer. Après 146 jours de lutte acharnée et de négociations à couteaux tirés, la grève historique des scénaristes américains pourrait bien prendre en fin. Rappelez-vous, il y a 5 mois, la Writers Guild of America (WGA), le syndicat qui représente les auteurs américains, décide d'entrer en grève.

L'institution réclame de profonds changements de la part de l'AMPTP, le syndicat qui représente les principaux studios de cinéma et les plateformes de streaming :

une meilleure rémunération des scénaristes (certains ne parviennent même pas à dépasser les 26 000 dollars annuels, soit le seuil pour pouvoir se payer une assurance santé)

l'obtention de revenus résiduels indexés sur les audiences des services de streaming (être payé à chaque rediffusion d'un contenu sur lequel un scénariste a travaillé)

la mise en place d'effectifs minimum dans les salles d'écriture

l'instauration de garde-fous officiels contre l'intelligence artificielle

Dans la foulée, la SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs) a rejoint le mouvement. Pendant près de 5 mois, la machine hollywoodienne s'est retrouvé à l'arrêt totale. La production de plusieurs séries a été interrompue, comme celle de la saison 2 de The Last of Us ou de la saison 5 de Stranger Things. Après de multiples coups bas et des négociations à couteaux tirés entre les représentants des scénaristes/acteurs et des studios, la hache de guerre pourrait bientôt être enterrée.

La grève des scénariste bientôt terminée

Comme le rapportent nos confrères du site Variety, un accord de principe a été trouvé entre la WGA et les principaux studios après 5 jours consécutifs de discussions. “Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs d'activité des membres”, se félicite le syndicat.

Pour l'instant, la grève est maintenue et le restera jusqu'au processus d'approbation et de ratification de ce nouveau contrat. Il sera d'ailleurs valable durant 3 ans. Malgré tout et dans l'optique de calmer les choses, la WGA a appelé à la cessation des piquets de grève. De fait, nous attendons toujours les détails de cet accord, qui sera voté ce mardi 24 septembre. Mais au regard de l'enthousiasme des dirigeants de la WGA, on se doute que le syndicat a probablement obtenu gain de cause sur de nombreux points. Nous en saurons plus dès demain.

