Netflix : pourquoi tout le monde se met à regarder ce mauvais film de SF vieux de 12 ans

Sur Netflix, un film de science-fiction sorti en 2011 est devenu le 3e long-métrage le plus regardé de la semaine dernière. Les critiques sont unanimes : il est mauvais. Alors pourquoi ce record ? La réponse tient en 6 lettres.

Ce ne sont pas les films qui manquent sur les plates-formes de streaming. Prenons Netflix par exemple : en octobre, 11 nouveaux longs-métrages sortent sur le service. Et c'est sans compter les milliers de titres qui s'y trouvent déjà. Si vous voulez savoir quels sont les plus regardés histoire de vous donner des idées, il suffit de se rendre le site officiel du top 10 de Netflix. Là, on remarque une curiosité dans le classement de la semaine du 18 septembre, à la 3e place. In Time, film de science-fiction sorti en 2011, cumule 10 400 000 heures de visionnage. C'est beaucoup pour un mauvais film.

Réalisé par Andrew Niccol, il met en scène Justin Timberlake et Amanda Seyfried dans les rôles principaux. Dans un futur où le temps est devenu la monnaie universelle, plus personne ne vieilli après 25 ans. Pour prolonger sa vie, il faut gagner du temps. Les riches sont donc quasiment immortels tandis que les pauvres meurent jeunes ou s'adonne au vol. Un homme, Justin Timerlake, est accusé de meurtre suite à un don de temps par une personne influente et doit fuir avec une otage, Amanda Seyfried.

Que le synopsis vous donne envie ou non, les critiques sont d'accord : In Time est mauvais. La presse lui donne 2,7/5 sur AlloCiné et 37 % sur Rotten Tomatoes. Metacritic affiche un score utilisateur de 6,4/10. En bref, le film n'est pas terrible. S'il connaît autant de succès dernièrement, c'est simplement à cause de TikTok. Une “trend” sur le réseau social consiste à conseiller des vieux films plus ou moins obscurs aux spectateurs. Les vidéos qui recommandent In Time affichent des centaines de milliers de vues. Globalement, les publications qui correspondent à “in time movie” cumulent 1 milliard de vues à l'heure actuelle.

La question est désormais de savoir si tout cela a piqué votre curiosité au point de vous réserver une soirée pour regarder In Time. Nous n'allons pas commencer à discuter les goûts et les couleurs, aussi le mieux est de vous faire votre propre opinion. C'est sûr que ce n'est pas le film de science-fiction de l'année (2011 ou une autre), mais il peut tout de même offrir un divertissement suffisant pendant les 1h49 qu'il vous faudra pour le voir.

Source : TechRadar