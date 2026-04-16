Steam pourrait bientôt vous aider à faire des économies grâce à cette fonctionnalité inspirée de la concurrence

Les joueurs PC le savent bien, les jeux dans leur liste de souhaits sont très régulièrement en promotion. Toutefois, toutes les promotions ne se valent pas, et il arrive encore de payer un jeu plus cher qu'on aurait pu si l'on avait attendu encore un peu. Steam pourrait bientôt vous aider à régler ce problème épineux.

Si vous jouez sur PC, il est probable que vous ne payiez que très rarement vos jeux plein pot. À part si celui-ci vous fait particulièrement de l'œil et que vous souhaitez absolument vous le procurer le jour de sa sortie, il suffit généralement d'attendre quelques mois, voire quelques semaines, pour que celui-ci bénéficie d'une promotion Soldes de printemps, été, automne, hiver, de Noël, de Pâques ou d'à peu près tout et n'importe quoi, ajoutons à cela les multiples magasins disponibles sur PC, ce ne sont pas les occasions qui manquent d'acheter ses jeux à prix réduit.

Une situation certes très agréable, mais qui ne vient pas sans accroc. En effet, si l'on exagère un tout petit peu, un jeu peut très bien s'afficher à 10 % en début de mois et à 50 % quelques semaines plus tard. Autrement dit, on ne fait pas toujours la meilleure affaire possible. Bien entendu, des plateformes alternatives, comme IsThereAnyDeal, permettent de trouver les meilleures offres disponibles à l'instant T pour un jeu en particulier. Mais encore faut-il les connaître.

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Steam pourrait ajouter cette fonctionnalité bien pratique pour faire des économies

La bonne nouvelle, c'est que Steam travaillerait en secret sur une fonctionnalité permettant d'y voir un peu plus clair. Selon nos confrères de TechPowerUp, le magasin de Valve pourrait en effet bientôt se doter d'une petite interface affichant l'évolution du prix d'un jeu sur les 30 derniers jours. Les joueurs les plus assidus y reconnaîtront sûrement là une fonctionnalité déjà disponible sur SteamDB, ou même GOG pour ne citer que la concurrence.

Il serait ainsi possible de voir quand est-ce que le prix du jeu en question a été au plus bas, et surtout de combien. Si la promotion la plus intéressante date de seulement quelques jours, mieux vaut attendre encore un peu avant que celle-ci soit de nouveau effective. Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera réellement déployée sur Steam. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre sur les plateformes citées ici.