Le jeu Marvel 1943 : Rise of Hydra se dévoile, Captain America et Black Panther s’affrontent pendant la Seconde Guerre Mondiale

Un trailer du prochain jeu Marvel 1943 : Rise of Hydra montre Captain America et Black Panther en venir aux mains dans un Paris occupé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

En 2022, on apprend que le studio Skydance New Media fondé par Amy Hennig, à qui l'on doit entre autres Soul Reaver et Uncharted, travaille avec Marvel sur un nouveau jeu vidéo mettant en scène des héros pendant la Seconde Guerre Mondiale. L'époque choisie ne laisse cependant plus grand monde au casting et on imagine qu'au moins Captain America sera de la partie. Un trailer vient confirmer l'hypothèse en dévoilant également le titre du jeu. Ce sera 1943 : Rise of Hydra. Il se place donc au début de la chronologie des films Marvel.

Pas de gameplay pendant les 2 minutes 20 de vidéo. C'est un “story trailer”, concentré sur l'histoire que veut nous raconter le titre. Elle est résumée ainsi : “dans le chaos de la Seconde Guerre Mondiale, les puissances se préparent à entrer en collision. Captain America et Azzuri, le Black Panther des années quarante, doivent surmonter leurs différences et former une alliance compliquée, dans l'idée de pouvoir vaincre leur ennemi commun. Aux côtés de Gabriel Jones des Howling Commandos et de Nanali, un espion du Wakanda infiltré dans un Paris occupé, les héros devront unir leurs forces pour empêcher un sinistre complot qui menace faire basculer la Seconde Guerre mondiale à l'aune d'une dangereuse ascension : celle de l'Hydra“.

Marvel 1943 : Rise of Hydra dévoile son scénario dans un trailer qui fait monter la tension

Vous l'aurez remarqué après visionnage, pas question de retrouver une version numérique de Chris Evans dans le rôle de Captain America. Ici, c'est Drew Moerlein qui prête ses traits au super-héros. Ce n'est pas la première fois qu'il s'essaye au jeu vidéo puisqu'on peut entendre sa voix dans Horizon : Forbidden West. Le Black Panther de 1943 est Azzuri, le grand-père de T'Challa. Il est interprété par Khary Payton. L'espionne du Wakanda qui l'accompagne, Nanali, est jouée par Megalyn Echikunwoke. Enfin, Marque Richardson incarne le soldat américain Gabriel Jone, membre des Commandos Hurlants.

Aucune date de sortie précise n'a été annoncée, si ce n'est l'année 2025. On ne sait pas non plus sur quelles plateformes 1943 : Rise of Hydra sera disponible. Attendons les premières vidéos de gameplay pour se faire une idée de ce jeu réalisé sous Unreal Engine 5.