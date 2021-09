Steam Deck : écran, stockage, interface, la FAQ de Valve dévoile tout

Le Steam Deck, la prochaine console hybride de Valve, se dévoile un peu plus via une nouvelle FAQ. En effet, le constructeur répond aux questions les plus courantes posées par les joueurs. L'occasion d'en apprendre plus sur le logiciel, l'écran ou le stockage de la machine.

En juillet 2021, Valve a crée la surprise en dévoilant le Steam Deck, une toute nouvelle console hybride, à mi-chemin entre la Switch et un PC gaming. Très rapidement, le Steam Deck a été victime de son succès puisque la console était en rupture de stock en quelques jours seulement.

À ce sujet, les premiers exemplaires de Steam Deck doivent être livrés en décembre 2021. Et en attendant cette date fatidique, Valve vient de publier un FAQ dans laquelle le constructeur répond aux questions les plus courantes posées par les joueurs sur le Steam Deck.

En premier lieu, on y apprend que tous les modèles (de 64 Go à 256 Go) seront équipés d'une dalle IPS collé optiquement. Seule la version 512 Go bénéficiera d'un traitement anti-reflet. Autre information concernant l'écran tactile, il pourra détecter vos dix doigts en même temps.

Des fichiers ext4 pour la carte SD du Steam Deck

Passons ensuite au format du système de fichiers utilisé par la carte microSD du Steam Deck. D'après Valve, il s'agira de fichiers ext4 avec conversion de casse en majuscules. Il est précisé que la console se chargera de formater les cartes SD au format approprié. D'ailleurs, il sera possible d'utiliser une carte SD pour lancer un autre système d'exploitation comme Windows 11 par exemple.

En revanche, le Steam Deck ne prendra pas en charge de cartes graphiques externes. Amateur de VR, vous serez ravis de savoir qu'il est techniquement possible de brancher un casque de réalité virtuelle sur votre Steam Deck. Néanmoins, Valve ne le recommande pas, “Steam Deck n'étant pas optimisé pour ce genre d'expérience”.

L'interface du Steam Deck, future remplaçante du mode Big Picture

Concernant l'interface et le logiciel, Valve confirme que celle du Steam Deck va remplacer à terme le mode Big Picture sur PC. Et comme sur la version desk de la plateforme gaming, les propriétaires de Steam Deck pourront associer plusieurs comptes Steam à leur console, jouer à des jeux en mode hors-ligne (pour les titres solo uniquement) et ajouter des jeux directement à leur bibliothèque.

Enfin, Valve précise que la prise jack prendra bien en charge la sortie audio et le microphone grâce à la norme CTIA. Et comme l'avait confirmé Valve récemment, le Steam Deck ne sera pas plus puissant une fois posé sur sa station d'accueil, à l'inverse de la Nintendo Switch. “Toute la puissance de Steam Deck est utilisée en mode portable”, assure le constructeur.