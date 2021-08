Le Steam Deck ne sera pas plus puissant une fois sur son dock, contrairement à la Nintendo Switch

Valve a enfin admis quelque chose que le Steam Deck fait moins bien que la Switch. Alors que cette dernière bénéficie d’un gain de performance placée sur son deck, ce n’est pas le cas de la nouvelle console portable. La société de Gabe Newell a expliqué s’être concentrée en premier sur l’aspect mobile de l’appareil.

En annonçant l’arrivée du Steam Deck, Valve a remué le petit monde des consoles portables. Il faut dire que les concurrents ne sont pas nombreux : à part la Nintendo Switch qui rafle tout sur son passage, le terrain est relativement libre. Aussi, le constructeur s’est attaqué directement à son seul rival, et a décidé de tout faire mieux. Selon cette dernière, la console pourra faire tourner n’importe quel jeu, et ce, à un minimum strict de 30 FPS.

Pas de doute, donc : le Steam Deck s’adresse avant tout aux gamers aguerris, à la recherche de bonnes performances qu’ils soient chez eux ou en mouvement. Aussi, on aurait pu penser que celui-ci imiterait le comportement de la Switch une fois placé sur son dock, à savoir profiter d’un gain de performance. En effet, les CPU et GPU n’ayant plus à s’inquiéter de conserver la batterie ou encore de diffuser le son par les haut-parleurs, ils pourraient se concentrer uniquement sur le jeu. Étonnamment, ce ne sera pas le cas.

Valve rappelle que le Steam Deck est avant tout une console portable

La raison pour cela est simple. Valve admet avoir pensé à augmenter les performances du Steam Deck sur son dock, mais « n’a pas décidé d’en faire une très grande priorité du design. Nous avons estimé qu’il était en fait préférable, tout bien réfléchi, de ne pas modifier le fonctionnement selon le mode dock et le mode portable », précise le constructeur. Autrement dit, si un jeu s’affichera bien en 1080p, voire 4K sur un moniteur compatible, le Steam Deck pourrait avoir bien du mal à le faire tourner.

« Nous voulions vraiment donner la priorité à son utilisation dans ce que nous pensions être le cas d’utilisation le plus important, à savoir le portable », explique Valve. « Et donc, puisque nous nous sommes concentrés sur cela, nous avons choisi un seuil où la machine fonctionnera bien, avec un bon taux de FPS pour les jeux AAA dans ce scénario. Nous n’avions pas vraiment l’impression de devoir viser également le scénario du dock à des résolutions plus élevées. Nous voulions un objectif de conception plus simple et donner la priorité à cela. »

