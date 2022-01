Steam bat son record d’utilisateurs connectés simultanément avec 28 millions de joueurs

Steam a battu un record le 9 janvier 2022, puisque ce sont 28 millions d’utilisateurs qui se sont connectés en même temps. La plateforme dépasse ainsi son pic de novembre dernier. Depuis le début de la pandémie, le nombre d’utilisateurs ne fait que croître.

28 230 853. C’est le nombre de joueurs qui se sont connectés le 9 janvier 2021 sur Steam, et vous en faisiez peut-être partie. Il s’agit du record absolu enregistré par la plateforme.

Il s’agit ici des joueurs connectés en même temps sur le lanceur de Valve, donc comptant à la fois ceux qui jouent et ceux qui se sont loggés pour naviguer sur la boutique, par exemple. C’est SteamDB, qui comptabilise les données sur la plateforme, qui nous informe de ce record.

Steam dépasse encore une fois son record de joueurs

Le précédent pic datait de novembre 2021 et à cette époque, nous avions dépassé les 27 millions de joueurs. Que s’est-il passé pour que ce nouveau record soit établi ? Eh bien, pas grand-chose, étonnamment, puisque les titres les plus joués à ce moment là ne sont pas vraiment des nouveautés. On y trouve du DOTA 2, du PUBG ou encore du GTA V.

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : malgré les bugs, le jeu est l’un des plus populaires sur Steam en 2021

Le record a été battu vers 20 heures le dimanche 9 janvier. Un jour idéal (on aime rester chez soi le dimanche en hiver) à un horaire qui arrive à réunir à la fois les Européens et les Américains. Mais la véritable raison de ce succès est évidemment la pandémie mondiale, et plus particulièrement la vague Omicron qui déferle actuellement sur le monde. Une autre raison de rester chez soi à jouer plutôt que sortir.

Comme l’indique l’analyste Daniel Ahmad, Steam profite pleinement de la pandémie mondiale. En janvier 2019 et 2020, avant que tout commence, le service affichait des pics respectifs de 17,6 millions et 18,3 millions. Le nombre d’utilisateurs a ensuite explosé, avec un pic à 25,4 millions en janvier 2021, et maintenant 28,2 millions.

Bien que la suprématie de Steam soit de plus contestée, notamment par l’Epic Games Store, le service de Valve reste le leader dans ce domaine et pourrait bien continuer à faire exploser des records dans les mois qui viennent.

Source : SteamDB