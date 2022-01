PS5, Xbox Series X : découvrez la version Lego des consoles de Sony et Microsoft

Avec la pénurie actuelle de puces électroniques, il est toujours aussi compliqué de se procurer une PS5 ou une Xbox Series X. Le designer BrickinNick a décidé de pallier au problème (pas vraiment) en créer deux version LEGO des deux consoles nouvelles génération. Le résultat est plutôt bluffant, et son créateur espère avoir obtenir assez de soutien pour lancer officiellement la production de masse de ces deux kits.

Les LEGO n'ont jamais autant eu le vent en poupe. La marque de jouets se porte particulièrement bien, à tel point qu'une étude a récemment conseillé d'investir plutôt dans LEGO que dans le Bitcoin ou l'or ! En effet, il s'avère que la valeur de certaines pièces rares prennent sans cesse de la valeur, à hauteur de 11% par an en moyenne.

Il faut dire que la marque danoise enchaîne les partenariats prestigieux. En mai 2021, LEGO s'est associé avec Snapchat pour lancer un jeu en réalité augmentée, tandis que l'entreprise entretient un rapport de confiance avec Nintendo depuis plusieurs années maintenant. On se souvient par exemple du kit NES en LEGO lancé en 2022 et vendu 230 €.

Et justement, cette adaptation en briques de la première console de BigN a inspiré le designer BrickinNick. Amoureux des LEGO lui-aussi, ce créateur s'est amusé à créer deux versions en LEGO de la PS5 et de la Xbox Series X, les dernières consoles next-gen de Sony et Microsoft.

La PS5 et la Xbox Series X débarquent dans l'univers LEGO

Le résultat est plutôt bluffant et se veut fidèle à l'original. “Donner vie à la PS5 sous forme de briques LEGO à l'échelle 1:1 était tout sauf ennuyeux. Les courbes, les angles, et les aérations compliquées ont rendu la construction extrêmement difficile, mais tout s'est très bien passé. Tous les boutons, ports et autres détails se trouvent exactement là où on les attend”, explique-t-il sur la page de LEGO Ideas.

Pour la Xbox Series X, le principe est exactement le même : il est possible d'ouvrir la console pour accéder à trois compartiments que vous pouvez modifier à l'envie en y rajoutant des personnages, véhicules, etc. Pour l'instant, les PS5 et Xbox Series X en version LEGO restent des concepts. Néanmoins et avec un soutien suffisant, ces kits pourraient passer à la case commercialisation. Voilà pourquoi BrickinNick demande aux gens de se rendre sur le site LEGO Ideas.

Ce programme, mis en place par la société danoise, permet aux amoureux des LEGO de proposer leur création aux votes des utilisateurs. Si la barre des 10 000 votes est atteinte, LEGO se penchera sur la création en question pour une éventuelle commercialisation. Vous l'aurez compris, si vous voulez une PS5 en LEGO, il faudra apporter votre voix à BrickinNick.

Source : GameInformer