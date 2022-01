Steam Deck : un développeur dévoile l’autonomie de la batterie

D'après des révélations d'un développeur ayant eu accès au kit de développement du Steam Deck, la prochaine console de Valve afficherait une autonomie plutôt limitée.

Comme vous le savez peut-être, Valve a crée la surprise en juillet 2021 en dévoilant le Steam Deck, une toute nouvelle console portable à mi-chemin entre une Nintendo Switch et un PC portable. Très rapidement, la machine a été victime de son succès, les exemplaires disponibles en précommande étant rupture de stock en quelques jours seulement.

Et alors que l'on pouvait s'attendre à une livraison des premières Steam Deck avant la fin d'année 2021, Valve a été à son tour victime de la pénurie mondiale semi-conducteurs. Face aux difficultés éprouvées pour s'approvisionner en composants, l'entreprise a confirmé le report des livraisons en février 2022.

Parmi les dernières informations publiées sur la bête, nous avons appris que SteamOS ne pèsera que 10 Go, laissant ainsi plus d'espace de stockage interne aux joueurs pour installer des jeux. Or, en ce lundi 10 janvier 2022, un développeur a dévoilé de nouveaux renseignements sur la machine.

Le Steam Deck affiche une autonomie comparable à la Switch

Dans les colonnes de nos confrères Boiling Steam, ce développeur, qui a choisi de rester anonyme, affirme avoir eu accès au kit de développement de la bête. Pour commencer, il explique que la pénurie de semi-conducteurs n'est la seule raison du report de sortie du SteamDeck. Selon lui, les équipes de Valve ont également besoin de plus de temps pour peaufiner l'expérience SteamOS.

Par ailleurs, il révèle durant l'entretien que l'autonomie de la batterie du SteamDeck se situe entre 2h et 5h selon la charge de l'APU. Cela peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que cette autonomie variera selon les jeux, le niveau de luminosité de l'écran, l'utilisation ou non des haut-parleurs, etc.

Le développeur précise aussi que les temps de chargement sont indiscernables entre le chargement depuis une carte SD et le SSD interne de la console, tandis qu'une fonctionnalité dans le style du Quick Resume de la Xbox Series X est en développement. Question ergonomie, il affirme que la console se montre bien plus agréable lors de longues sessions de jeu que la Nintendo Switch. “C'est plus confortable de jouer pendant de longues sessions, le placement des boutons est bon. Le fait d'être plus large que la Switch aide à la répartition du poids du SteamDeck et à la sensation d'équilibre”, explique-t-il.