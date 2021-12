Epic Games Store : la trilogie Tomb Raider est disponible gratuitement jusqu’au 6 janvier 2022

Vous avez toujours voulu mettre la main sur la dernière trilogie Tomb Raider, mais votre portefeuille ne le permet pas ? Bonne nouvelle, l'intégralité des trois jeux (ainsi que les DLC) est actuellement offerte sur l'Epic Games Store. Jusqu'au 6 janvier, vous pouvez télécharger gratuitement les titres qui ont remis au goût du jour la saga mythique.

Comme chaque année depuis son lancement, l'Epic Games Store gâte ses utilisateurs à l'occasion des fêtes. En 2020, la boutique avait déjà fait fort en offrant des mastodontes comme Metro 2033 Redux ou encore Alien : lsolation. Cette année, les hostilités ont commencé ce 16 décembre avec Shenmue III, un titre plutôt controversé auprès des fans, mais a qui a eu le mérite de remettre une série culte sur le devant de la scène. Les cadeaux se sont ensuite enchaînés avec des jeux comme Neon Abyss.

Alors que 2021 touche à sa fin, Epic Games a souhaité marquer le coup. Voilà plusieurs jours que la firme tease les joueurs sur ce qui est sûrement la plus belle offre de cette opération et des rumeurs ont commencé à circuler. En s'appuyant sur les visuels publiés, on pouvait deviner des références à Tomb Raider… Les rumeurs ont vu juste. Depuis hier et jusqu'au 6 janvier 17h, la dernière trilogie Tomb Raider est disponible gratuitement sur la boutique.

Epic Games Store offre gratuitement la trilogie Tomb Raider

Pendant une semaine, vous pouvez donc obtenir Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider dans leurs versions complètes, soit respectivement GOTY Edition, Definitive Edition et 20 Year Celebration (comprenez avec tous leurs DLC) sans déverser un centime. On vous conseille de ne pas trop tarder à les ajouter à votre panier, sous peine de passer à côté d'une promotion de tout de même 90€.

Sur le même sujet : Epic Games Store – NBA 2K21 offert à vie à tous les utilisateurs

Démarrée en 1996 avec un jeu resté dans les annales, la saga Tomb Raider connaît un passage à vide dans les années 2000 avec des opus allant du passable au très mauvais en passant par l'oubliable (sans compter un film à la qualité plus que discutable). C'est en 2013 que Square Enix dévoile un reboot de la série, placé entre les mains de Crystal Dynamics. Le succès est immédiat et sera suivi de deux autres épisodes revenant sur la jeunesse de Lara Croft.

Si vous n'avez jamais joué à ces titres, c'est donc l'occasion ou jamais de découvrir l'héroïne la plus célèbre du jeu vidéo sous un nouvel angle. À compter du 6 janvier, ce sera Gods Will Fall qui sera disponible gratuitement, jusqu'au 13 janvier 2022.