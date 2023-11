Starship va coûter cher à SpaceX, le Redmi Note 13 Pro en fuite, c’est le récap

SpaceX devra payer une fortune pour utiliser sa fusée Starship. Google déploie sur ses Pixel une mise à jour d’Android 14 qui intègre une fonction très utile. La fiche technique du Redmi Note 13 Pro européen a fuité sur Internet. C’est le récap.

Mais qui est le nouveau roi de la photo selon DXOMARK ? L’information est tombée dans la nuit. Il s’agit du Mate 60 Pro+ de Huawei. Le smartphone haut de gamme, exclusif au marché chinois, a réussi à dépasser son petit frère, le P60 Pro d’un petit point, reléguant l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max à la troisième place du podium. Trois points seulement séparent l’iPhone 15 Pro Max et le Mate 60 Pro+.

Lire aussi – Orange s’attaque à Starlink avec une offre d’Internet illimité en haut débit par satellite à 50 €

C’est évidemment sur la photographie qu’il tire son épingle du jeu, notamment sur les zooms où le niveau de détail est très impressionnant. En revanche, les iPhone 15 Pro et Pro Max restent les meilleurs en captation vidéo, avec le Pixel 8 Pro. Le niveau d’expertise de Huawei en photo reste très impressionnant, malgré l’arrêt de son partenariat avec Leica. En attendant de revoir la marque proposer un smartphone en France, voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 16 novembre 2023.

Starship : chaque lancement va coûter excessivement cher à SpaceX

Derrière Starship, il y a une idée très intéressante : la réutilisation de la fusée. Jusqu’à présent, une fusée n’était exploitée qu’une fois. Avec Starship, SpaceX utilise plusieurs fois la même fusée, ce qui présente des avantages financiers considérables. Or, un rapport de l’administration américaine confirme que les coûts d’exploitation de chaque lancement de Starship sont astronomiques. En outre, contrairement aux affirmations du lanceur, une partie de la fusée ne peut être réutilisée.

Plus de détails : Starship : la fusée peut décoller, à condition de payer 548 millions de dollars

Google met à jour Android 14 sur ses Pixel avec un nouvel outil

Grâce aux mises à jour trimestrielles, Google fait évoluer plus rapidement le système Android. Compatibles avec les Pixel (à partir du Pixel 5a) en avant-première, ces mises à jour n’auront pas pour but que de corriger des défauts, mais aussi d’apporter des fonctions. La preuve avec la « QPR » (pour Quarterly Platform Release) numérotée 2 : la première beta vient d’être déployée auprès des Pixel par Google. Et elle contient un outil d’enregistrement sélectif d’écran en vidéo. Et c’est une très bonne nouvelle.

Plus de détails : Android 14 : la mise à jour QPR 2 pour les Pixel de Google propose enfin cet outil indispensable

La fiche technique du Redmi Note 13 Pro européen dévoilée par une fuite

Les versions « Pro » des Redmi Note de Xiaomi ont toujours proposé un excellent rapport qualité-prix. Et la prochaine itération, le Redmi Note 13 Pro, ne devrait pas déroger à cette règle. Un leaker a en effet dévoilé la configuration de la version européenne (et donc française) du smartphone. Et force est de constater qu’elle sera intimement proche de celle de la version chinoise qui a déjà été officialisée en septembre. Découvrez tous les détails dans notre article.

Plus de détails : Redmi Note 13 Pro : la fiche technique complète se dévoile plusieurs semaines avant sa sortie