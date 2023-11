Orange s’attaque à Starlink avec une offre d’Internet illimité en haut débit par satellite à 50 €

Orange a bien tenu promesse. Le géant français des télécommunications vient d’officialiser son offre d’Internet haut débit par satellite.

Orange a dévoilé par communiqué de presse son offre Satellite Orange qui dès aujourd’hui permet au grand public de profiter d’une connexion Internet haut débit illimitée avec des débits allant jusqu’à 200 Mbit/s en descendant et 15 Mbit/s en montant pour 49,99 € par mois. L’opérateur français emboîte ainsi le pas à Starlink, qui propose ce service en France depuis mai 2021. D’après la compagnie, « Satellite Orange s’adresse tout particulièrement aux clients non éligibles à la fibre et à ceux disposant d’un faible débit ADSL ».

À lire — Fibre : Orange écope de 26 millions d’euros d’amende pour non-respect de ses engagements, l’opérateur conteste

Après avoir souscrit un abonnement, les clients pourront soit acheter l’indispensable Kit Satellite pour la somme de 299 € ou choisir de louer l’équipement, pour 8 €/mois. Les frais de livraison et de mise en service s’élèvent à 50 € et l’installation initiale effectuée par un partenaire de l’entreprise sera facturée 299 €. Une dépense que vous pourrez vous épargner si vous installez le matériel vous-même ou si vous êtes éligible au dispositif « Cohésion Numérique des Territoires » qui répond à l’objectif du Gouvernement de garantir un accès au Très Haut Débit pour tous à l’horizon 2025.

Orange lance son offre d’Internet haut débit par satellite et concurrence directement Starlink

Avec une bande passante atteignant les 20 Mo/s en download, on ne peut pas dire que l’offre Satellite Orange est en mesure de concurrencer les performances offertes par la Freebox Revolution, par exemple, mais la compagnie vise clairement une clientèle localisée dans les zones blanches (en France métropolitaine uniquement), peu ou pas couvertes par les technologies de télécommunication traditionnelles, fibre optique, ADSL ou encore 4G/5G.

Sur le même sujet — Starlink dévoile son service qui permettra à votre smartphone de se connecter à Internet par satellite

Du point de vue technologique, Orange s’appuie sur le satellite géostationnaire Eutelsat Konnect VHTS pour relayer les données plutôt que sur une constellation de satellites, comme Starlink ou le projet Kuiper d'Amazon. Le réseau est exploité par Nordnet, une filiale du groupe experte dans le domaine de l’Internet par satellite depuis 15 ans.