Un smartphone prend la 1re place du classement photo de DXOMARK, découvrez lequel

Huawei est réputé pour lancer des smartphones plus impressionnants les uns que les autres en photo, et il vient à nouveau de le prouver avec son tout nouvel appareil haut de gamme. Ce dernier s’est hissé à la première place du classement photo de DXOMARK.

Le nom de Huawei est souvent associé à d’excellents photophones, ses smartphones haut de gamme de ses dernières années ayant les uns après les autres obtenu la première place du classement photo de DXOMARK. Après le P60 Pro plus tôt cette année, le géant chinois a de nouveau réalisé cette prouesse avec un nouveau smartphone.

Avec un score général de 157 points, c’est le récent Huawei Mate 60 Pro+, une version encore plus haut de gamme du Mate 60 Pro, qui domine désormais le classement. C’est un point de plus que l’ancien P60 Pro, et pas moins de 3 points supplémentaires par rapport à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple.

Le Huawei Mate 60 Pro+ est le meilleur photophone de 2023

D’après les experts de DXOMARK, le Mate 60 Pro+ excelle dans l'imagerie fixe, offrant des résultats exceptionnels dans divers scénarios et conditions d'éclairage. Il trouve un excellent équilibre entre la conservation des détails et la réduction du bruit, garantissant une exposition précise de la cible, une large plage dynamique et un rendu des couleurs agréable.

Il est également un smartphone de choix pour les portraits, grâce à son ouverture variable, allant de f/1,4 à f/4. L'ouverture variable optimise la profondeur de champ, ce qui permet d'obtenir une mise au point plus large sur les photos de groupe. Le mode Bokeh excelle dans l'estimation de la profondeur, ce qui est souvent un calvaire pour de nombreux smartphones.

La caméra ultra grand-angle et le téléobjectif ne sont pas en reste, puisqu’ils contribuent de manière significative aux performances globales de l'appareil. L'appareil photo ultra grand-angle, en particulier, obtient le score le plus élevé à ce jour, grâce à un niveau de détail élevé, un faible bruit et un système autofocus fiable.

Avec un total de 160 points, le Mate 60 Pro+ s'assure aisément la première place dans la catégorie Photo. DXOMARK souligne même que Mate 60 Pro+ fait preuve de réactivité et de précision lors de la capture de scènes en mouvement, ce qui permet d'immortaliser l'instant décisif. Le Mate 60 Pro+ gère de manière impressionnante les effets de flou de mouvement et d'image fantôme dans les scènes en mouvement.

Sans surprise, les capacités du Mate 60 Pro+ en basse lumière sont parmi les meilleures, offrant une large plage dynamique, un bruit d'image contrôlé et des niveaux de détail élevés. Enfin, en vidéo, le Mate 60 Pro+ est une excellente option, notamment en termes de stabilisation.

Le Huawei Mate 60 Pro+ n’est pas pour autant parfait

Malgré ses capacités impressionnantes, DXOMARK a tout de même relevé certains défauts. Par exemple, si le Mate 60 Pro+ offre une excellente stabilisation vidéo, il n'a pas pu tout à fait égaler les performances vidéo des meilleurs concurrents comme l'iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro.

De plus, les experts notent que la caméra ultra grand-angle peut présenter un anamorphisme, ce qui donne l'impression que les sujets proches du bord de l'image sont étirés. Du côté du téléobjectif, zoomer trop loin entraînera un « adoucissement » des images, leur faisant perdre leur netteté et leur clarté.

Enfin, DXOMARK relève que l'autofocus vidéo, bien que généralement rapide et fluide, peut présenter de légères imprécisions en intérieur, ce qui laisse une marge d'amélioration. Huawei pourrait cependant toujours corriger certains de ces problèmes avec de futures mises à jour.

Quoi qu’il en soit, le score élevé du Huawei Mate 60 Pro promet d’être dur à dépasser. Quelques smartphones devraient s’y essayer dès le début de l’année prochaine : le Xiaomi 14 Ultra, l’OPPO Find X7 Pro, le Vivo X100 Pro+ ainsi que le Honor Magic 6 Pro. Évidemment, le prochain Huawei P70 Pro les attend probablement tous au tournant.