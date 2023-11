Bard : les ados vont pouvoir utiliser l’IA avec ces restrictions

Les adolescents de (presque) tous les pays du monde vont bientôt pouvoir utiliser le robot conversationnel Bard de Google. Ce ne sera pas exactement le même que le version pour “adultes” cependant.



Depuis le temps que l'on vous en parle, vous connaissez forcément Bard, le robot conversationnel boosté à l'intelligence artificielle de Google. Concurrent direct du célèbre ChatGPT, il s'est enrichi au fil du temps de multiples fonctions, comme une mémoire de qui vous êtes et de vos préférences. Sans être un utilisateur assidu, vous l'avez sûrement lancé ne serait-ce qu'une fois pour taper quelques requêtes, histoire de voir à quoi cela ressemble. Mais saviez-vous que pour ça, il faut avoir un certain âge ?

L'IA Bard de Google est en effet interdite aux mineurs. La firme veut cependant permettre aux adolescents d'en profiter, et annonce l'ouverture dès aujourd'hui du chatbot à celles et ceux qui ont l'âge pour gérer eux-même un compte Google. Dans la plupart des pays du monde, il faut avoir au moins 13 ans. En Europe cependant, l'âge minimum est différent selon les territoires. Chez nous, en France, vous devez être âgé de 15 ans ou plus pour avoir le droit d'utiliser Bard. Ce dernier est légèrement modifié.

Bard est accessible aux adolescents dans une version spéciale

D'abord, Google partagera des articles ou des vidéos pour expliquer aux ados ce qu'est l'IA générative et quelles sont ses limites. Ce sera l'occasion d'aborder le phénomène des hallucinations par exemple, ou une intelligence artificielle va vous présenter quelque chose comme vraie alors qu'elle l'aura inventé. Ensuite, la première fois qu'un adolescent posera une question factuelle, la fonction de double vérification de la réponse sera automatiquement lancée. C'est celle qui permet à Bard d'effectuer une recherche Google pour étayer ses propos.

Enfin, Google explique avoir entraîné Bard à reconnaître ce qui est inapproprié pour les jeunes utilisateurs et “mis en place des dispositifs de sécurité et des garde-fous pour éviter que des contenus dangereux, tels que des éléments illégaux ou interdits aux mineurs, n'apparaissent dans ses réponses aux adolescents”. Actuellement, le “Bard pour ados” est utilisable en anglais uniquement. Il sera plus tard déployé dans d'autres langues. De nouvelles fonctions voient le jour en même temps, par exemple la possibilité de taper une équation pour obtenir l’explication de sa résolution.

