Redmi Note 13 Pro : la fiche technique complète se dévoile plusieurs semaines avant sa sortie

Xiaomi s’apprête à lancer un nouveau smartphone de milieu de gamme en France, mais avant sa sortie officielle, on sait déjà tout ce qu’il faut savoir des spécifications techniques du prochain Redmi Note 13 Pro.

Chaque année, la série Redmi Note de Xiaomi fait partie des smartphones les plus vendus dans le monde, notamment grâce à son rapport qualité-prix très attrayant. Après des Redmi Note 12 assez réussis, Xiaomi va revenir cette année avec de nouveaux Redmi Note 13 Pro, et on sait déjà à quoi s’attendre.

Le fabricant chinois avait déjà lancé ses Redmi Note 13 en Chine il y a quelques mois maintenant, et il semble que ceux-ci ne sont pas très différents des modèles que l’on attend en France. L’internaute @passionategeekz a déjà pu mettre la main sur la fiche technique du modèle européen du Redmi Note 13 Pro, et il est finalement identique à la version chinoise.

Que sait-on des spécifications techniques du Redmi Note 13 Pro ?

Tout d’abord, sachez que le Redmi Note 13 Pro sera propulsé par une puce Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, une nouvelle version moins rapide que le Snapdragon 7+ Gen 2 du Poco F5. Il sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM suivant la version choisie.

Le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED qui passe à une définition de 1,5K. Il conserve toujours un taux de rafraichissement de 120 Hz, et a désormais droit à une protection en verre Gorilla Glass Victus. Le smartphone sera alimenté par une batterie généreuse de 5100 mAh, et celle-ci sera compatible avec la recharge rapide 67W. Malheureusement, toujours pas de recharge rapide sans fil au programme.

Côté photo, il faut s’attendre à une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Contrairement à ses récents Xiaomi 13T, il est dommage de voir que Xiaomi mise toujours sur un capteur macro avec ses Redmi Note, dont l’utilité est souvent remise en question.

Nous ne savons pour l’instant pas à quel prix sera lancé le Redmi Note 13 Pro, mais le tarif devrait être similaire à la génération précédente. On s’attend à ce que le smartphone soit lancé d’ici quelques semaines seulement, au mois de décembre.