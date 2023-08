Microsoft arrête la Kinect, juste après avoir enterré le store de la Xbox 360

Microsoft a annoncé arrêter définitivement la production de sa caméra Kinect, plus précisément de son module Azure Kinect Developer Kit réservé aux professionnels. La fin d’une ère, même si cela fait longtemps que l’objet n’est plus destiné au grand public.

Cette fois, c’est fini. Microsoft a annoncé mettre un terme à la production des kits Azure Kinect réservés aux développeurs. C'est un objet emblématique de la marque américaine qui est mis à la retraite.

C’est la version professionnelle de Kinect (lancée en 2019) qui est concernée, la déclinaison grand public ayant déjà été enterrée en 2017. Cependant, Microsoft tient à préciser que l’héritage de Kinect va perdurer. Le périphérique a introduit des technologies encore utilisées aujourd’hui dans d’autres terminaux comme l’HoloLens 2.

Microsoft enfonce le dernier clou dans le cercueil de Kinect

Cette décision n’est pas étonnante, étant donné que la firme de Redmond a maintenant d’autres objectifs niveau hardware. Qui plus est, la reconnaissance gestuelle n’est plus à la mode. Kinect fait donc définitivement partie du passé et laisse une trace un peu curieuse dans l’histoire de Microsoft.

C’est en 2009 que le Projet Natal est annoncé à l’E3. Cette caméra est alors totalement axée sur le gaming, puisqu’elle pensée comme un périphérique à la Xbox 360. Repérant les mouvements, mais aussi les voix des joueurs, elle voulait remplacer totalement la manette. Les démonstrations (parfois fumeuses, on se souvient de Milo) sonnaient alors comme une révolution. Entre la Wii et les PlayStation Move, le motion gaming était à la mode.

Le projet Natal, rebaptisé Kinect, est finalement sorti en 2010 et n’a pas su s’imposer ailleurs que sur les jeux conviviaux. Microsoft a tenté le tout pour le tout en 2013 en l’incluant par défaut dans sa nouvelle Xbox One. La console était alors vendue comme un centre multimédia et Kinect pensée comme une nouvelle manière d’interagir avec. Mais la mayonnaise n’a pas pris et finalement, Microsoft a dû avouer son échec en proposant une console sans un an plus tard. C’est en 2017, alors que Kinect était déjà has been depuis longtemps que le produit a été arrêtée.

Mais Kinect avait entre-temps fait ses preuves dans d’autres domaines, comme le monde professionnel. Un kit de développement a alors été proposé à l’achat. C’est celui-ci qui voit sa production s’arrêter aujourd’hui.

Kinect est définitivement mort. Quelques jours après l'annonce de l'arrêt du store de la Xbox 360, c'est un autre reliquat de l'auguste console qui disparaît.