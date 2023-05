Zelda Tears of The Kingdom est déjà disponible en téléchargement illégal, 10 jours avant sa sortie !

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, l'un des jeux les plus attendus de l'année, est déjà disponible en téléchargement illégal à quelques jours de sa sortie. Un gros coup dur pour Nintendo et pour les fans.

Comme nous, vous trépignez probablement d'impatience à l'idée de mettre la main sur The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Après de nombreux reports, l'attente s'apprête à prendre fin puisque le nouvel épisode de la saga culte de Nintendo va débarquer sur Switch dès ce 12 mai 2023.

Seulement, il va falloir faire preuve d'une vigilance redoutable durant les 12 jours qui nous séparent de la sortie. En effet, nous venons d'apprendre que le hit de Nintendo est d'ores et déjà disponible en téléchargement illégal… Ce lundi 1er mai 2023, des images et des vidéos montrant le début de l'aventure ont commencé à être largement partagées sur les réseaux sociaux et sur des canaux privés Discord.

Le prochain Zelda est déjà disponible en version piratée…

Sur son compte Twitter, l'utilisateur @Geekoul a justement partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un joueur lancer une version piratée du jeu sur un émulateur Switch sur PC. S'il ne s'agit pas d'un fake, cela veut dire que le jeu entier pourrait être largement partagé sur des sites de ROM illégaux. De quoi causer un tort bien plus grand au jeu que toutes les fuites survenues jusqu'alors…

Souvenez-vous en février 2023, un utilisateur Discord avait partagé l'intégralité de l'art book de l'édition collector de Zelda : TOTK. Une catastrophe pour Nintendo et pour les fans puisque l'ouvrage révélait de nombreux croquis et images de personnages clés, d'armes et de zones à explorer. Dans la foulée, le constructeur japonais a demandé à Discord de révéler l'identité des auteurs présumés de la fuite.

Mais attention, ce n'est pas tout. En plus de la diffusion supposée d'une version piratée, nous avons également la preuve que des copies physiques du jeu sont déjà dans la nature. En effet, plusieurs images de la jaquette du jeu et de la cartouche ont été partagées sur le site de e-commerce Mercari. Mieux encore, il est précisé sur la fiche produit que ce jeu a déjà trouvé preneur au prix de 300 dollars, rien que ça.