Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo veut forcer Discord à révéler le nom d’un leaker

Nintendo of America a déposé une demande d'assignation en vertu du DMCA auprès d'un tribunal de district en Californie. Si cette demande est acceptée, elle obligera Discord à révéler l'identité de la personne qui a divulgué l'art book de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

En février dernier, quelqu'un a fait fuiter l’artbook de la prochaine édition collector de Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le livre n’offrait pas beaucoup d'informations sur l'histoire, mais il contenait des croquis et des représentations de personnages, d'armes, de paysages et d'une chose appelée “Hateno Cheese”

Une version numérisée du tome est initialement apparue sur Reddit, mais les responsables de la fuite n’ont apparemment laissé aucune trace de leur identité. Deux mois plus tard, Nintendo, dont la réputation n'est plus à faire en matière de litiges, aurait déjà quelques suspects, et un d’entre eux avait partagé l'artbook sur Discord.

Discord pourrait bien devoir coopérer avec Nintendo et livrer l’identité du leaker

Dans le collimateur de Nintendo, un utilisateur de Discord : Julien#2743. Un avocat représentant Nintendo of America a déposé une demande de citation à comparaître en vertu de la DMCA le 7 avril. L'avis mentionne spécifiquement la fuite de l'artbook et demande à Discord de révéler l'identité de l'utilisateur qui l'a partagée via le serveur Discord non officiel Zelda : Tears of the Kingdom.

La société demande au réseau social les noms, adresses, numéros de téléphone et/ou adresses e-mail liés au compte. Depuis, Julien semble avoir supprimé son compte Discord. « Les informations obtenues ne seront utilisées qu'à des fins de protection des droits accordés à NOA en vertu de la loi sur le droit d'auteur », précise l'avis.

L'auteur de la fuite avait déclaré que le livre avait été partagé avec lui par un ami, bien que la validité de cette affirmation ne soit pas claire. « J'ai plus d'images, mais il promet de m'en envoyer un tas d'autres, alors je les montrerai toutes dès que je le pourrai », a depuis déclaré Julien sur Reddit. Évidemment, cette nouvelle action de Nintendo ne fait que confirmer la véracité de la fuite.

Nintendo a été très discret au sujet de Tears of the Kingdom. Bien que le jeu soit à un mois de sa sortie, nous n'avons eu droit qu'à une poignée de bandes-annonces courtes et mystérieuses, en plus de la démonstration de gameplay de 10 minutes du mois dernier. En attendant le lancement, on vous rappelle qu’un autre fan avait réussi à reconstituer la carte du jeu grâce aux images des trailers.