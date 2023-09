Star Wars Knights of the Old Republic Remake disparaît des radar, Sony efface toute trace de son existence

Le remake de Star Wars Knights of the Old Republic serait-il sur le point d’être annulé ? En tout cas, Sony ferait tout pour supprimer les mentions du jeu sur ses médias. Un an après des rumeurs inquiétantes sur le développement, cette stratégie donne un mauvais pressentiment.

Annoncé en 2021, le remake de Knights of the Old Republic est attendu de pied ferme par les fans de Star Wars. Mais depuis le teaser, plus de nouvelles à part d’inquiétantes rumeurs. Kotaku affirme aujourd’hui que Sony serait en train de supprimer toute mention au jeu sur son site et ses réseaux sociaux.

C’est d’abord sur la chaîne Youtube que la purge aurait commencé. Le teaser de 2021 a ainsi été supprimé sans autre forme de procès. Si la vidéo du showcase est toujours présente, la bande-annonce seule du titre n’est plus disponible. Plus encore, tous les tweets mentionnant KOTOR sont désormais introuvables. Bref, le jeu a bel et bien disparu des écrans radars.

Sony efface toutes mentions à Knights of the Old Republic

Cette damnatio memoriae virtuelle laisse présager le pire pour le remake signé Saber. La dernière fois que nous avions entendu parler de lui, le projet était dans la tourmente. L’éditeur Embracer ainsi que Sony, qui est partenaire, n’auraient pas été satisfaits du travail effectué par Aspyr. Le glas est rapidement tombé : après avoir été mis en pause, le développement aurait été retiré des mains d’Aspyr pour atterrir chez Saber, une autre filiale d’Embracer.

A lire aussi – Test Star Wars Jedi Survivor : le premier en mieux, tellement mieux

Ce genre de manœuvre, peu courante dans le jeu vidéo, ne mettait déjà pas les fans en confiance. Mais la suppression discrète de toute mention à KOTOR par Sony est plus qu’inquiétante. Deux solutions sont envisageables : soit le projet a été purement et simplement annulé, soit Sony n’est plus partenaire, et KOTOR n’est donc plus une exclu PS5.

Le fait est que le géant Embracer connaît quelques difficultés financières. L’auguste studio Volition (Saints Row) a fermé ses portes, Cristal Dynamic (Tomb Raider) a licencié un grand nombre d’employés et les rumeurs évoquent une revente prochaine de Gearbox (Borderlands). Dans ce contexte délicat, pas sûr que le remake de KOTOR soit une priorité…

Pour rappel, Knights of the Old Republic est un jeu de rôle Star Wars sorti en 2003. Développé par Bioware, il est considéré comme l’un des tous meilleurs jeux tirés de la saga. L’annonce de son remake a donc suscité une certaine attente chez les fans. Une attente finalement vaine ?

Playstation has officially hidden the 2021 reveal trailer for Star War: Knights of the Old Republic on YouTube. You can see the Trailer is clearly in the full 2021 Showcase Playstation Showcase but the individual Trailer has been hidden.https://t.co/2WPn4ib2C8 — Crusader II Elessar (@Crusader3456) September 28, 2023

Source : Kotaku