Comme à son habitude, Dealabs a dévoilé en avance les jeux qui seront offerts par le PlayStation Plus Essential le mois prochain. Nous connaissons donc déjà deux des titres à venir dans les prochaines semaines : The Callisto Protocol et Farming Simulator. Il y en aura pour tous les goûts.



C’est désormais une tradition : plusieurs jours avant la révélation officielle, Dealabs nous donne à la bouche en dévoilant une partie des jeux qui seront offerts dans le PlayStation Plus Essential. Octobre ne sera pas l’exception, puisque billbil-kun a encore une fois répondu à l’appel. Et, encore une fois, il y en aura pour tous les goûts.

En effet, on devrait au moins retrouver deux titres majeurs mais non très différents dans le catalogue : The Callisto Protocol et Farming Simulator 22. On vous avait prévenu. Le premier est longue descente aux enfers dans un décor spatial horrifique, l’autre vous met dans les bottes d’un agriculteur soucieux de la bonne productivité de son champ de carottes.

Deux jeux du PlayStation Plus Essential d’octobre 2023 dévoilés en avance

On change donc légèrement d’ambiance par rapport au mois dernier, qui a permis aux joueurs de mettre la main sur Saints Row, Black Desert et Generation Zero. Si vous êtes passé à côté, The Calisto Protocol est le dernier projet de Glen Schofield, développeur surtout connu pour son travail sur la licence mythique Dead Space. Il en reprend ici les codes tout en modernisant la formule, ce qui a d’ailleurs beaucoup divisé les fans.

À l’inverse, Farming Simulator 22 remplit toutes les promesses émises par son titre en étant à ce jour la meilleure simulation d’agriculture sur le marché. La saga peut désormais se vanter d’avoir constitué un noyau dur de fans qui ne cesse de souligner ses qualités relaxantes et satisfaisantes. Si vous avez toujours rêvé de vivre à la campagne, c’est le moment ou jamais de vous lancer.

Selon Dealabs, un troisième sera également offert aux joueurs, dont on ne connaît pas encore le nom. Pour rappel, Sony a augmenté le prix de toutes ses formules d’abonnement, dont la formule Essential qui est passée à 71,99 € par an.