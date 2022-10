EA lance une toute nouvelle application pour Windows 10 et 11, adieu Origin !

EA vient d'annoncer le lancement officiel d'EA App, sa nouvelle plateforme optimisée pour Windows. Sans surprise, cette nouvelle application va remplacer Origin, le launcher tant décrié de l'éditeur américain. Les joueurs recevront bientôt une invitation pour migrer vers l'EA App.

Dire qu'Origin n'a jamais vraiment été apprécié par les joueurs PC est un doux euphémisme. Depuis plusieurs mois maintenant, EA prépare doucement mais sûrement la transition vers une toute nouvelle plateforme optimisée pour Windows, à savoir l'EA App.

Déjà en septembre 2020, l'entreprise américaine avait préparé le terrain avec la nouvelle application EA Desktop, qui a accompagné le lancement d'EA Play, sa formule par abonnement. Or et après une phase de bêta de plusieurs mois, EA vient d'annoncer ce vendredi 7 octobre 2022 le lancement de la version finale de l'EA App.

“Nous avons entrepris de développer une plateforme de nouvelle génération de jeux PC d'EA, une plateforme qui offre une expérience de jeu plus rapide, plus fiable et simplifiée, mais aussi le meilleur endroit possible pour vous permettre de découvrir les incroyables jeux, services et contenus d'EA”, annonce l'éditeur dans son communiqué officiel.

EA lance sa nouvelle plateforme pour Windows, bye Origin

Parmi les nouveautés les plus importantes, EA annonce un tout nouveau design épuré, un client PC plus rapide ainsi que le téléchargement automatique des jeux et des mises à jour en arrière-plan, comme le propose Steam depuis plusieurs années maintenant.

Il sera également possible d'ajouter des amis jouant sur d'autres plateformes en connectant votre compte EA à votre compte Steam, Xbox ou Playstation. Pour ce faire, chaque utilisateur aura un identifiant unique et personnalisé.

Comme promis, l'EA App va donc remplacer Origin. L'entreprise précise que des invitations vont être progressivement envoyées aux utilisateurs d'Origin pour migrer vers l'EA App et procéder au transfert des jeux, contenus et sauvegardes locales et dans le cloud, ainsi que la liste d'amis.

Néanmoins, il est d'ores et déjà possible de télécharger EA App pour Windows 7, 8, 10 et 11 directement sur le site officiel d'EA pour les plus impatients. Enfin et il s'agit bien de la seule mauvaise nouvelle, les joueurs sur MacOS devront rester sur Origin, EA n'ayant pas prévu (pour l'instant) de porter l'EA App sur le système d'exploitation d'Apple.