SSD interne pour PC : le Samsung 970 EVO Plus 2 To est à son meilleur prix

Bon plan informatique chez Amazon ! Actuellement, la plateforme française du site marchand propose le SSD interne Samsung 970 EVO Plus 2 To à moins de 190 euros. Il s'agit ici du meilleur prix du moment avant les soldes.

Après le MacBook Air d'Apple avec sa puce M1, voici un autre deal à saisir dans le domaine de l'informatique. Toujours chez Amazon, le célèbre géant du commerce en ligne permet à ses clients d'acquérir un SSD interne à prix réduit pour booster leur PC.

En effet, le Samsung 970 Evo Plus d'une capacité de 2 To est à 189 euros au lieu de 209 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté au début du mois de juin. Pour information, le SSD vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Disponible dans un coloris noir, le modèle 970 Evo Plus NVMe M.2 (2280) signé Samsung (référence MZ-V7S2T0) a été conçu pour les passionnés de technologie, les joueurs inconditionnels et les professionnels qui ont besoin de performances inégalées. L'accessoire dispose de vitesses de lecture séquentielles pouvant aller jusqu'à 3 500 Mo/s et de vitesses d'écriture séquentielles maximales de 3 300 Mo/s ; soit jusqu'à 53% plus rapides que le 970 EVO. Enfin, il faut savoir que le SSD en question embarque une interface NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 qui n'est pas compatible avec la PS5. Pour rappel, la console de Sony requiert une interface Gen.4 pour le SSD.