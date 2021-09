Le très bon SSD Samsung 870 QVO 1To est à prix cassé pour les French Days !

Envie de booster les performances de votre ordinateur avec un SSD interne ? Dans le cadre des French Days 2021, l'excellent Samsung 870 QVO de 1 To est à prix cassé chez Cdiscount. Une offre qui est bien évidemment à ne pas rater !

Les bons plans associés aux French Days 2021 tournent à plein régime en ce début de la saison automnale. Pour ce nouveau deal consacré à l'événement, Cdiscount propose le très bon SSD interne Samsung 870 QVO d'une capacité de 1 To à exactement 77,99 euros.

Conçu pour améliorer la réactivité globale d'un ordinateur, le Samsung 870 QVO (référence du modèle : MZ-77Q1T0BW) est un SSD interne de type de mémoire flash NAND et au format standard SATA 6.0 Gb/s. Il affiche des dimensions de 10 x 6.99 x 0.68 cm et un poids léger de 46 grammes. Du côté de ses performances, l'accessoire dispose d'une vitesse séquentielle de 560 Mo/s en lecture et d'une vitesse séquentielle de 530 Mo/s en écriture. Le successeur du 860 QVO embarque la technologie TurboWrite qui accélère les vitesses d’écriture et qui maintient les hautes performances dans la durée avec une mémoire cache plus importante et adaptative.

