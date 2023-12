Netflix : un jeu vidéo Squid Game est déjà dans les cartons

Netflix ne ralentit pas ses ambitions en matière de jeux vidéo et s'appuie sur certaines propriétés intellectuelles clés pour développer son activité. C’est désormais au tour de Squid Game d’avoir droit à une adaptation jeu vidéo.

Netflix a annoncé qu'elle travaillait sur un jeu vidéo lié à sa série télévisée très populaire Squid Game. Depuis la sortie de la première saison en 2021, Squid Game est devenu une véritable référence dans le catalogue du géant américain. À tel point que Netflix a fini par donner le feu vert à la série pour une saison 2 en 2022 et a ensuite lancé une série de téléréalité intitulée Squid Game : The Challenge, sortie le mois dernier.

Aujourd'hui, afin d'ancrer encore davantage Squid Game dans la culture populaire, un jeu vidéo associé à l'émission est en cours de création. Dans un communiqué annonçant les prochains jeux vidéo du service de streaming, Netflix a décrit le projet comme « un jeu se déroulant dans l'univers de Squid Game, dans lequel vous pouvez affronter d'autres joueurs dans des jeux tirés de la série à succès ».

Squid Game arrive en jeu vidéo sur Netflix Gaming

L’ambition de créer un jeu Squid Game a été lâché en même temps qu'un message plus large présentant les projets de Netflix Games pour 2024 et au-delà. En 2024, le géant du streaming ajoutera des titres tels que Dead Cells et Hades à sa bibliothèque de jeux. L'objectif est de proposer près de 90 jeux sur le service d'ici la fin de l'année, dont une version exclusive de Sonic Mania Plus.

Parmi eux un trio de jeux classiques Grand Theft Auto sous licence de Rockstar Games, qui, comme annoncé précédemment, sera lancé jeudi sur l'offre de jeux de Netflix via l'App Store d'Apple, Google Play et l'application mobile de Netflix.

Les trois titres classiques de “Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition” seront disponibles pour les clients de Netflix sans frais supplémentaires sur les plateformes mobiles. À partir de mercredi, les membres de Netflix pourront se préinscrire pour jouer aux jeux “Grand Theft Auto III”, “Grand Theft Auto : Vice City” et “Grand Theft Auto : San Andreas”, tous mis à jour pour les mobiles.