Square Enix mise à fond sur l’IA pour créer ses prochains jeux

Le studio Square Enix, derrière de grands noms du jeu vidéo comme la série Final Fantasy ou Dragon Quest, a l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer ses futurs titres.

Si certains studios de développement font déjà appel à l'intelligence artificielle pour concevoir leurs jeux, elles ne le crient pas sur tous les toits. La technologie fait encore débat, notamment avec les multiples procès en cours pour atteinte aux droits d'auteur dont ChatGPT fait l'objet par exemple. Square Enix, à qui l'on doit entre autres les célèbres séries Final Fantasy ou Dragon Quest, ne s'embarrasse pas de pincettes et affirme haut et fort vouloir utiliser l'IA dans le développement de ses jeux à venir.

Dans une lettre du président de la firme, Takashi Kiryu, ce dernier encense ChatGPT justement. “Les mois qui ont suivi [sa sortie] ont vu une succession rapide de lancements de nouveaux services et contenus qui ont étendu l'IA générative à une variété de domaines étroitement liés au divertissement numérique, y compris les images, la vidéo et la musique. Je pense que l'IA générative a le potentiel non seulement de remodeler ce que nous créons, mais aussi de changer fondamentalement les processus par lesquels nous créons, y compris la programmation”.

Le studio Square Enix veut se servir “agressivement” de l'IA pour ses futurs jeux

Takashi Kiryu poursuit de manière très explicite : “nous avons également l'intention d'être agressifs dans l'application de l'IA et d'autres technologies de pointe […]. À court terme, notre objectif sera d'améliorer la productivité de notre développement et de rendre nos efforts de marketing plus sophistiqués. À plus long terme, nous espérons tirer parti de ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs, car nous pensons que l'innovation technologique représente des opportunités commerciales”.

Si la volonté est claire, l'homme se garde bien de préciser quel titre serait en partie développé à l'aide de l'IA, ni dans quel domaine. La mention de musiques, entre autres, fait déjà grincer des dents sur les réseaux sociaux. Surtout quand on connaît les compositeurs de talent ayant travaillé pour les jeux de Square Enix. Peut-être que le futur Final Fantasy 7 Rebirth, prévu le 29 février prochain sur PlayStation 5, sera pionnier en la matière ?

Source : Square Enix