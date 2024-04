SpaceX surpasse tous les pronostics en réutilisant 20 fois le même lanceur de fusée, un record

SpaceX célèbre une étape importante en fêtant le 20e lancement du booster Falcon. Ce pilier de l'innovation spatiale a joué un rôle clé dans diverses missions, prouvant qu’il est possible de réutiliser des lanceurs spatiaux.

Le Falcon 9 de SpaceX symbolise une révolution dans le secteur des lanceurs spatiaux grâce à sa capacité de réutilisation, une première dans l'histoire de l'exploration spatiale. Cette innovation permet non seulement de réduire les coûts mais aussi d'augmenter la fréquence des missions. Les missions telles que le transport de satellites GPS et les voyages vers l'ISS montrent la polyvalence et la fiabilité du Falcon 9.

Les missions réussies du Falcon 9 incluent une variété d'opérations, allant de la mise en orbite de satellites commerciaux à des projets de recherche scientifique. Par exemple, le lanceur a été crucial pour Starlink, qui vise à fournir un accès internet global via une constellation de satellites en orbite basse. Ce programme a récemment réalisé un progrès impressionnant en connectant un smartphone standard à ses satellites. Ce dernier avait atteint même des vitesses de téléchargement de 17Mb/s.

Le booster B1062 vient de fêter son 20e lancement

Alors qu'auparavant, les composants des fusées étaient à usage unique, le booster B1062, a marqué l'histoire avec ses 20 lancements réussis. Il s'agit du premier étage du Falcon 9, cette partie qui permet à la fusée de quitter l'atmosphère terrestre. Il a notamment surpassé les attentes initiales d'Elon Musk qui envisageait un maximum de 15 utilisations pour chacun. Utilisé pour des missions variées, il a transporté des charges comme les satellites GPS III SV04 “Sacagawea” et ceux pour OneWeb, ainsi que participé à des missions habitées comme Inspiration 4.

En plus de ses missions commerciales et scientifiques, le B1062 a contribué à plusieurs missions Starlink, affirmant ainsi le rôle de SpaceX dans la démocratisation de l'accès à internet. Sa 20e mission a été un autre lancement de satellites de ce fournisseur d'accès, prouvant par la même occasion que les limites de réutilisation de ce lanceur sont loin d'être atteintes. Ce succès continu pose les fondations pour les futurs projets de l'entreprise, notamment le développement du lanceur Starship, et ouvre de nouvelles perspectives pour la réutilisation dans l'industrie spatiale.