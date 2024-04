L’énergie noire sera-t-elle responsable de la fin de l’univers ? Cette étude se penche sur la question

Une récente étude pourrait transformer notre compréhension de l'univers. Selon les données du projet DESI, l'énergie sombre, responsable de son expansion rapide, pourrait être en déclin. Cette observation suggère une fin différente pour l'univers, pas par un déchirement ou un refroidissement extrême, mais par un effondrement.

L'énergie noire, cette composante énigmatique de l'univers qui accélère son expansion, est au cœur des recherches cosmologiques contemporaines. Des projets d’envergure comme l'Observatoire Vera C. Rubin avec la plus grande caméra numérique du monde, et le télescope spatial Euclid scrutent les confins de l'espace pour percer les secrets de l'énergie et de la matière noire. Ces initiatives ont pour but de répondre à certaines des questions les plus complexes sur la structure et le futur de l'univers.

L’Instrument Spectroscopique pour l'Énergie Sombre (DESI) est un projet d’envergure qui utilise des milliers d'yeux robotiques pour collecter et analyser la lumière de millions de galaxies. Selon ses premières observations, l'énergie noire ne serait pas une constante universelle mais évoluerait avec le temps. Cette découverte pourrait non seulement contredire le scénario d’un “Grand Déchirement” ou d’un “Grand Refroidissement” prédits jusqu'à présent.

Cette nouvelle etude remet en cause l'expansion infinie de l’Univers

Traditionnellement perçue comme une force constante, l'énergie noire selon le modèle LCDM (Lambda Cold Dark Matter) semble présenter des variations qui remettent en cause son rôle dans l'expansion de l'Univers. Luz Ángela García Peñaloza, éminente cosmologiste, souligne l'importance de cette potentielle évolution qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'étude cosmologique.

Si ces variations sont confirmées, elles pourraient signaler que l'énergie noire, loin d’être un élément statique, serait plus dynamique et complexe que prévu. Cela pourrait impliquer que l'univers pourrait finalement connaître un “Grand Effondrement” où il se replierait sur lui-même. Cette conclusion défie ainsi les prévisions actuelles d'une expansion éternelle.

Ces découvertes pourraient transformer notre compréhension du cosmos. Elles ouvrent la voie à de nouvelles théories sur la nature fluctuante de l'énergie noire et remettent en question les prédictions sur la fin ultime de l'Univers. Les résultats futurs de DESI, combinés à ceux d'Euclid, sont impatiemment attendus pour éclairer davantage ces mystères.

En attendant, pas de panique ! Si l'univers décide de s'effondrer sur lui-même, il lui faudrait encore des milliards d'années pour y parvenir.

Source : DESI