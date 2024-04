Spotify se prépare enfin à lancer l’audio lossless, 3 ans après son annonce

Les choses s’accélèrent enfin pour l’arrivée de l’audio lossless sur Spotify. Après son annonce en 2021, de premières traces de la fonctionnalité ont été repérées dans le code source de l’application, puis dans sa dernière bêta.

La chose en deviendrait presque comique, tant elle a été annoncée. En 2021, Spotify laisse entendre qu’une offre avec audio lossless pourrait faire son arrivée sur sa plateforme. Le service de streaming était alors dans l’urgence, puisque déjà devancé par son rival Apple Music. Mais depuis, silence radio – enfin presque. À plusieurs reprises, nous avions cru que c’était la bonne. L’année dernière, les indices pointaient vers un lancement au mois d’octobre.

Des fuites sur Reddit sont même venues consolider la rumeur. Malheureusement, nous voici en 2024 et toujours aucune nouvelle de ce fameux abonnement « Supremium ». Mais ne perdez pas encore espoir. En effet, un nouveau rebondissement est survenu en fin de semaine dernière, lorsque The Verge a révélé que le code source de l’application intègre désormais la mention d’une nouvelle formule baptisée « Music Pro ». Celle-ci intègre notamment les fonctionnalités de remix des morceaux également annoncées la semaine dernière.

Spotify et l’audio lossless, cette fois c’est la bonne ?

Puis, aujourd’hui, ce sont nos confrères d’iGeneration qui sont arrivés avec une bonne nouvelle. En effet, ceux-ci ont remarqué dans la dernière bêta de Spotify qu’une nouvelle option est apparue dans le menu de sélection des appareils. Vous l’aurez deviné, il s’agit du mode de diffusion lossless, qui peut grimper jusqu’à 1441 kbps, précise Spotify. Pour le moment, impossible de sélectionner ce dernier, l’abonnement correspondant n’étant pas encore disponible.

Reste que cela semble indiquer que l’application se tient prête à un déploiement global. L’interface étant conforme au design global de Spotify et, qui plus est, d’ores et déjà disponible en français, l’espoir est de mise. Toutefois, mieux vaut se montrer prudent. Comme évoqué plus haut, ce n’est pas la première fois que Spotify nous fait une fausse joie en laissant entendant que la musique Hi-Fi arrive sur sa plateforme.

De plus, nous n'avons de notre côté aucune indication de l'apparition du son lossless dans l'application, et ce malgré en ayant téléchargé la dernière bêta. Il semble donc que l'option n'apparaisse pas encore chez tous les utilisateurs.