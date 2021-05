Spotify est sur le point de passer à la qualité audio HiFi lossless comme Apple Music

Spotify est sur le point de lancer comme Apple Music la qualité audio HiFi lossless. Un redditeur a en effet découvert un nouveau menu caché dans l'application mobile. Celui-ci s'accède via un bouton qui apparait pendant une fraction de seconde. Plusieurs écrans détaillent alors le fonctionnement de l'offre.

Si vous utilisez Spotify sur iOS, vous avez sans doute remarqué un petit bug étrange. Observez très attentivement ce qui se passe lorsque vous fermez et rouvrez l'application. Celle-ci revient sur l'écran de lecture en cours. Or si vous faites bien attention, en bas de l'écran à droite, une petite icône avec le mot HiFi apparaît pendant deux ou trois millisecondes. Si vous repérez l'emplacement de cette icône et tapotez frénétiquement l'emplacement pendant le lancement de Spotify vous pourrez alors accéder à un nouveau menu secret.

Ce menu, découvert par un redditeur, ne vous permet pas vraiment encore de configurer quoi que ce soit, mais il décrit un service encore inédit sur Spotify : la lecture en qualité audio sans pertes. Spotify avait déjà annoncé l'arrivée d'un abonnement donnant accès à cette qualité améliorée. Mais il semble que la décision d'Apple Music de passer l'ensemble de son catalogue à la qualité lossless sans aucun surcoût a forcé Spotify a accélérer le lancement de son offre haute fidélité.

Spotify a déjà intégré un menu dans son application pour expliquer la qualité lossless

On peut en effet lire dans ce nouveau menu : “Écoutez votre musique en toute simplicité avec Spotify Connect. Lancez la lecture d'un titre, puis appuyez sur au bas de l'écran pour afficher les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil compatible avec la HiFi et contrôlez votre musique directement depuis l'appli. Utilisez des appareils ou des enceintes câblés capables de reproduire un son sans perte de 16 bits/44,1 kHz ou plus pour écouter de la musique en haute fidélité”

“La plupart des appareils Bluetooth ne prennent pas complètement en charge la haute fidélité, mais peuvent lire de la musique dans une qualité supérieure à ‘Très élevée ‘. Nous souhaitons que vous profitiez d'une expérience d'écoute non-stop. C'est pourquoi nous ajustons automatiquement la qualité sonore de ‘Haute fidélité' à un réglage inférieur lorsque votre bande passante est faible”

Lire également : Comparatif service de streaming musical – Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, quel est le meilleur ?

Le dernier écran de ce menu détaille : “téléchargez des titres en haute fidélité alors que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi pour les écouter hors connexion par la suite. Ainsi, vous pourrez économiser votre forfait”. Lors de notre test, la qualité sonore était Très élevée (la qualité la plus haute actuellement disponible) mais pas encore HiFi. Il faudra donc encore attendre pour redécouvrir votre musique avec cette qualité accrue. Néanmoins la présence de ce menu dans l'application stable est un signe que Spotify est bien sur le point de nous en dire plus.

Source : Reddit