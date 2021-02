Spotify HiFi : la musique en qualité CD arrive enfin en 2021

Spotify annonce l’arrivée d’une meilleure qualité audio pour l’écoute en streaming. La qualité offerte sera similaire à celle d’un CD. En préparation depuis 2017, cette nouvelle option appelée Spotifi HiFi sera proposée en 2021 dans certains pays. Et elle sera évidemment payante.

En 2017, nous rapportions dans nos colonnes une information en provenance des États-Unis. Certains auditeurs américains ont vu apparaître un écran annonçant l’arrivée d’un nouveau service : Spotify Hi-Fi. L’idée était alors simple : pour cinq dollars de plus, vous profitiez d’une bibliothèque de chansons en qualité CD « haute fidélité ». L’écran a rapidement disparu. Et nous n’avons pu jamais entendu parler de Spotify Hi-Fi. Jusqu’à hier.

En effet, le 22 février 2021, la firme scandinave a diffusé un communiqué de presse annonçant le lancement dans le courant de l’année de Spotify HiFi. Le principe reste le même. De la musique en qualité CD. Un tarif plus élevé que l’abonnement habituel. Et surtout, Spotify annonce vouloir travailler avec des marques spécialisées dans le son pour assurer la compatibilité de ce nouveau format audio avec les systèmes audio haute fidélité.

Sortie en 2021, sans préciser ni où ni à combien

Spotify a été relativement avare en information pratique sur ce service. La firme n’a pas annoncé de date de lancement précise. Un simple « 2021 » a été lâché. Les pays couverts par le service n’ont pas été dévoilés. Nous pensons que les États-Unis en feront partie, ainsi qu’une grande partie de l’Europe. Et elle n’a pas précisé non plus si l’ensemble du catalogue de chansons est concerné, ou si une partie seulement sera accessible en qualité CD.

La firme n’a pas précisé non plus son prix. Les 5 dollars évoqués précédemment nous semblent être une bonne base. Rappelons que l’abonnement à Spotify Premium est fixé à 10 euros par mois. Cela porterait à 15 euros le prix de l’abonnement à Spotify HiFi. Notez que l’abonnement à Tidal, chantre du streaming en qualité HiFi, est proposé en France à 10 euros par mois. Il sera clairement difficile pour Spotify de proposer un service HiFi plus cher, même si le catalogue musical est mieux fourni.

Vous noterez enfin qu’entre 2017 et 2021, le service a perdu un « tiret » dans son nom. Ce n’est pas une erreur de frappe. Et ce n’est pas la seule perte : il n’est également plus question d’offrir des réductions sur des vinyles. Cela aurait pourtant été un argument intéressant face à Tidal.