Spotify va vous permettre d’accélérer, ralentir et même remixer les chansons

Spotify travaille à l'introduction de nouveaux outils d'édition qui permettront aux utilisateurs d'ajouter leur propre touche créative aux morceaux en ajustant les vitesses et en remixant les chansons.

Selon un rapport du Wall Street Journal, Spotify est en train de développer des fonctionnalités permettant aux abonnés payants “d'accélérer, de mélanger et de modifier” les chansons des albums officiels des artistes. Les utilisateurs pourraient ensuite enregistrer ces éditions et remixes personnalisés dans des collections virtuelles pour les réécouter.

L'un des principaux cas d'utilisation serait la possibilité d'accélérer ou de ralentir la lecture d'une chanson, une tendance de plus en plus populaire sur TikTok, où des morceaux accélérés ou décalés accompagnent souvent des danses virales, des mèmes et d'autres contenus.

Lire également – Spotify pourrait encore augmenter ses tarifs d’ici peu, ce que l’on sait

Spotify va vous laisser modifier les chansons de sa plateforme

Pour les artistes et les labels, le projet de Spotify représente une nouvelle source potentielle de revenus provenant des remixes qui échappent souvent au paiement des redevances sur d'autres plateformes. Bien que de nombreux remix non officiels sur TikTok puissent violer les droits d'auteur, Spotify affirme que ses outils permettraient de verser des redevances aux titulaires de droits lorsque les utilisateurs diffusent des versions éditées de chansons.

Les fonctionnalités d'édition de base, telles que les ajustements de vitesse, pourraient être incluses dans le niveau Premium de Spotify, à partir de 10,99 euros par mois. En revanche, les options de remixage plus avancées pourraient être réservées à l'abonnement “Supremium” de Spotify, dont le prix devrait être plus élevé et qui devrait également inclure le streaming audio Hi-Fi sans perte.

Spotify semble parier que le fait de se pencher sur le remixage par les utilisateurs pourrait stimuler l'engagement, en particulier chez les jeunes auditeurs qui ont déjà largement adopté cette expression créative sur TikTok. Le WSJ a comparé cette initiative à un « pari sur l'avenir de la consommation de musique ».

Bien entendu, les remixes de fans resteront probablement non transférables sur d'autres plateformes. Mais Spotify a peut-être trouvé le moyen de maintenir l'intérêt des utilisateurs en les faisant participer activement à l'élaboration de l'expérience musicale, tout en veillant à ce que les créateurs soient rémunérés.