Spotify change de design sur Android et iOS et s’inspire de TikTok

Spotify lance ce qu'elle appelle sa plus grande refonte d'application à ce jour, une nouvelle interface mobile “dynamique” visant à donner aux auditeurs un rôle plus actif dans la découverte de nouveaux contenus audio et à donner aux créateurs de nouvelles façons de partager leur travail.

Spotify vient de déployer une refonte majeure de l'écran d'accueil de son application qui, selon la société, améliorera la découverte et créera des liens plus significatifs entre les artistes et les fans. Ce changement intervient alors que le service a révélé qu'il comptait désormais plus de 500 millions d'auditeurs actifs mensuels.

L'écran d'accueil de Spotify propose désormais un flux d'aperçus de musique, d'émissions, de podcasts, de livres audio et d'autres contenus que les utilisateurs peuvent sauvegarder, partager ou explorer, ainsi que de nouveaux flux vidéo à découvrir dans la section Recherche.

L’application Spotify a droit à une grosse refonte

Les sections Musique, Podcasts et Livres audio ne seront plus une série de couvertures d'albums et de podcasts empilées les unes à côté des autres. En effet, elles vous donneront désormais la possibilité de « faire défiler de manière ciblée » les nouveaux flux où Spotify vous proposera des clips audio et vidéo à écouter en avant-première.

Cette présentation verticale du flux est très semblable à celle de TikTok, qui diffuse des aperçus de contenu à côté de vidéos créées par des créateurs qui occupent tout l'écran. Les listes de lecture de Spotify, telles que Discovery Weekly et Rap Caviar, proposeront également des aperçus et des vidéos.

Tout, bien sûr, est basé sur votre utilisation, ce qui aide Spotify à trouver ce que vous pourriez aimer. Spotify explique que ces changements visent à rendre son interface utilisateur plus vivante et interactive.

Parmi les autres fonctionnalités annoncées figure un nouveau “Smart Shuffle” qui, selon Spotify, donnera une nouvelle vie aux listes de lecture en recommandant des chansons basées sur le “feeling” de votre liste de lecture. Ces titres recommandés seront mis en évidence par une icône en forme d'étincelle et apparaîtront tous les trois titres dans une liste de lecture de plus de 15 titres. La fonction propose également de nouveaux titres à chaque fois que vous l'utilisez.

Il y a aussi “Autoplay for Podcasts”, qui démarre automatiquement un nouveau podcast basé sur ce que vous aimez lorsqu'un podcast se termine. Toutefois, Smart Shuffle ne sera disponible que pour les abonnés payants.

