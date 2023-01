Spotify : mettez vos morceaux préférés dans une capsule temporelle, et rouvrez-la dans un an

Spotify applique le concept de capsule temporelle à la musique. Le populaire service de streaming musical vous propose de créer une liste de lecture que vous ne pourrez consulter que dans un an.

Pour vivre cette expérience, assurez-vous d’avoir installé la version la plus récente de l’application Spotify sur votre appareil mobile. Ouvrez ensuite votre navigateur mobile, et suivez le lien vers la page « Playlist in a bottle ». Spotify vous demande tout d’abord de choisir dans quel réceptacle virtuel vous souhaitez placer votre liste de lecture : cela pourrait être un ours en peluche, une bouteille à la mer, la petite poche de votre jean, une boîte à sandwich, ou encore un distributeur de chewing-gum. Une fois cela fait, l’application vous pose trois questions servant à remplir rapidement la liste de lecture.

Cette dernière est composée de trois titres au minimum, mais il est possible de l’étendre à onze morceaux. Il suffit pour cela de répondre à toutes les questions qui vous sont posées. Ces dernières sont censées couvrir toutes les humeurs que l’on peut traverser, mais elles incitent également à prédire les tendances de l’année à venir. Si la question posée ne vous inspire pas, vous avez la possibilité d’en demander une autre, ou bien de générer une réponse aléatoire, piochée dans vos listes de lecture existantes.

La liste de lecture Playlist in a bottle de Spotify est « scellée » pendant un an

Une fois trois titres sélectionnés, c’est le moment de valider votre liste. Après cela, il sera impossible de la modifier. Elle sera dûment scellée par Spotify, et la plateforme la ramènera à votre bon souvenir d’ici un an, en janvier 2024.

La concurrence est rude entre les services de musique à la demande. Chacune d’entre elles se doit de se démarquer et de proposer des expériences innovantes. Par exemple, Deezer propose une blind test, qui sert à mettre votre culture musicale à l’épreuve. Dans la même veine, Apple Music propose un mode karaoké. Playlist in a Bottle est disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier pour tous les utilisateurs du service sur iOS et Android.

Source : Spotify