The Last of Us : vous avez sûrement raté ce caméo bien caché dans le dernier épisode de la série

Aujourd’hui sort le dernier épisode de la première saison de The Last of Us, et on parie que même les grands fans de la licence sont passés un côté d’un petit caméo dans ce dernier. En effet, dans l’une des dernières scènes, on peut apercevoir Laura Bailey, qui n’est autre que l’actrice qui incarne Abby dans le second jeu.

Ça y est, The Last of Us sur HBO, c’est terminé. Enfin, pour l’instant, car la deuxième saison a d’ores et déjà été confirmée par la chaîne américaine. Néanmoins, il va falloir faire preuve de patience pour celle-ci débarquer sur nos écrans. Nul doute que les néophytes de la saga auront bien du mal à attendre, au vu de la manière dont se termine ce dernier épisode.

Les joueurs du premier opus, eux, n’ont bien sûr pas été surpris par cette fin amère. Un léger détail, pourtant, leur est certainement passé sous le nez. En effet, cet ultime épisode contient un caméo tellement discret que la plupart des spectateurs ne l’ont probablement pas remarqué. Pourtant, c’est un immense clin d’œil pour ce qui attend les fans de la série. Explications.

The Last of Us tease discrètement sa deuxième saison avec ce caméo

Dans une des dernières scènes de l’épisode, durant la séquence de l’hôpital, une certaine infirmière vous a peut-être paru familière. Et pour cause : il s’agit ni plus ni moins que de Laura Bailey, un nom bien connu des fans de The Last of Us : Part II, puisqu’il s’agit de l’actrice qui incarne Abby. Sans trop entrer dans la zone spoilers, disons simplement qu’Abby tient un rôle prépondérant dans ce deuxième opus. Laura Bailey a d’ailleurs remporté le Game Award de la meilleure performance en 2020 pour ce rôle.

De quoi teaser les événements de la saison 2 ? Peut-être. Si HBO n’a pas encore communiqué sur le scénario de cette dernière, il ne semble pas trop irréaliste de penser que celle-ci adaptera les événements du second jeu, comme la première saison l’a fait pour le jeu originel. Impossible pour l’heure d’affirmer que Laura Bailey reprendre le rôle d’Abby, mais son apparition dans ce dernier épisode reste un joli clin d’œil aux fans de la saga. Reste plus qu’à attendre (difficilement) la prochaine salve d’épisodes.