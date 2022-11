Spotify : vous pouvez désormais payer votre abonnement sans passer par Google Play sur Android

Spotify l’avait annoncé en début d’année, il est désormais possible de choisir à qui l’on reverse son abonnement. Concrètement, cela signifie que vous pouvez décider de payer directement le service de streaming, sans passer par le Play Store, comme c’est le cas pour tous les achats in-app sur Android. Ce qui évite à ce dernier de payer la commission habituelle à Google. À ce jour, Spotify est la seule application Android à permettre cela.



User Choice Billing, ça vous dit quelque chose ? Si non, on vous propose un petit retour en arrière jusqu’en mars de cette année. À cette époque, Spotify annonce un changement de taille pour le paiement de son abonnement. Les utilisateurs Android pourront décider de payer directement la plateforme, sans passer par le Play Store. D’où le nom, qui signifie littéralement « choix de facturation par l’utilisateur ».

Malgré l’accord, relativement historique dans l’histoire des applications, passé entre Spotify et Google, il aura donc fallu attendre quelques mois supplémentaires pour pouvoir en profiter. C’est désormais chose faite avec la dernière mise à jour du service de streaming. Dorénavant, lorsque vous souscrivez à un nouvel abonnement Premium, il est possible de décider à qui reviendra votre argent.

Spotify devient la première application Android à se passer du Play Store

« Depuis des années, Spotify plaide publiquement en faveur de l’équité des plateformes et de l’élargissement des options de paiement », a déclaré l’entreprise suédoise. « Nous sommes convaincus que des plateformes équitables et ouvertes permettent d’offrir aux consommateurs des expériences de meilleure qualité et sans friction, tout en permettant aux développeurs d’imaginer, d’innover et de prospérer ».

Pour nous, simples utilisateurs, cela ne signifie peut-être pas grand-chose, mais pour Spotify, la différence est énorme. Bien entendu, payer son abonnement via le Play Store signifie que Google récupère une commission sur la transaction, ce qui explique en outre qu’une fonctionnalité comme User Choice Billing n’est disponible nulle part ailleurs. Reste désormais à savoir si Google acceptera d’en faire de même pour les 2,7 millions applications présentes sur son store.