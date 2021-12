SpaceX est au bord de la faillite, Les apps de messagerie vous espionnent, c’est le récap’ de la semaine

Elon Musk révèle que les prochains mois seront cruciaux pour la survie de SpaceX, Xiaomi devrait présenter son Xiaomi 12 à la fin du mois, le FBI dévoile les applications de messagerie qui vous espionnent les plus, c’est le récap’ de la semaine.

De nouvelles actus sur Tesla avec les inquiétudes d’Elon Musk face à la situation financière de SpaceX, sur Xiaomi et sa nouvelle gamme 12 bientôt disponible ou encore sur Apple avec le test de la Watch Series 7 qui nous a séduits grâce à son écran plus grand. On a également appris quelles applications de messagerie étaient les plus intrusives pour nos données personnelles, avec une liste dressée par le FBI. Soyez les bienvenus dans notre récap' de la semaine.

SpaceX : Elon Musk redoute la faillite de la firme

Alors que SpaceX dépend grandement de Starship, des problèmes de production dans la fabrication de son moteur poussent la situation financière de la firme au bord du gouffre. Elon Musk a partagé son inquiétude dans un email envoyé à tous les employés, leur demandant de rester travailler pendant les fêtes pour redresser la barre. Le PDG de l’entreprise explique que les mois à venir seront cruciaux et qu’il faudra parvenir « à faire voler des vaisseaux spatiaux au moins une fois toutes les deux semaines l’année prochaine » pour éviter la faillite.

Les applications de messagerie qui vous espionnent le plus

Rolling Stones a découvert un document partagé par le FBI dressant la liste des applications de messagerie qui protègent plus ou moins bien vos données personnelles. Alors que iMessage, WhatsApp ou encore Meta clament la sécurité de vos données, le rapport révèle que les autorités peuvent aisément avoir accès à vos messages. La directrice technique du Centre pour la démocratie et la technologie, Mallory Knodel, explique « Apple a chiffré iCloud, mais ils ont toujours les clés, et tant qu'ils ont la clé, le FBI peut la demander ». Selon Yan Shapiro, le directeur exécutif de Property of the People, « la facilité avec laquelle le FBI surveille nos données en ligne, fouillant les détails intimes de notre vie quotidienne, nous menace tous et ouvre la voie à un régime autoritaire ».

Tesla est contre les subventions d’État

Tesla aurait dû recevoir plus d’un milliard d’euros du gouvernement allemand pour la construction de la Gigafactory de Berlin. Mais la firme n’ayant apparemment pas rempli toutes les clauses, notamment en commençant la production de ses batteries au Texas, le constructeur automobile n’aura finalement pas droit à ces subsides. Elon Musk a tenu à préciser que “Tesla s'en tient toujours à ses plans pour l'usine de batteries” et explique que selon lui, les subventions accordées par l’État devraient toutes être supprimées, y compris pour « les subventions massives pour le pétrole et le gaz».

Le Xiaomi 12 arrive en décembre

Selon le leaker Digital Chat Station, le lancement du Xiaomi 12 serait prévu pour le 28 décembre, date à laquelle le Xiaomi Mi 11 avait déjà été lancé l’an passé. Le Xiaomi 12, accompagné de la nouvelle surcouche MIUI 13, sortira certainement seul et l’on devra attendre 2022 pour découvrir les Xiaomi 12 Pro et 12 Ultra. Le smartphone chinois sera l’un des premiers à être équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Free rêve d’une “migration pro-active” du cuivre à la fibre optique

Free souhaiterait qu’Orange cesse de réparer le réseau cuivre ADSL afin qu’une migration réelle ait lieu vers la fibre optique. L’opérateur de Xavier Niel s’est exprimé à l’occasion d’un colloque de l’AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel), considérant qu’il est largement temps d’arrêter “de réparer les accès cassés” du réseau cuivre. Le fondateur de Free insiste en expliquant « […]nous ne pouvons pas offrir l’entretien et le financement de 2 réseaux concurrents à savoir le cuivre et la fibre, cela n’a pas de sens ». Orange a déjà bien amorcé l’abandon du réseau cuivre, mais nombreux sont les utilisateurs qui refusent de voir leur ligne ADSL coupée.

Nos tests de la semaine

L’Apple Watch Series 7 est la meilleure montre connectée pour les utilisateurs d’iPhone

L’Apple Watch Series 7 reprend la fiche technique de la Series 6 en lui apportant de belles améliorations, notamment un écran beaucoup plus grand. Avec son design toujours aussi élégant, sa multitude de capteurs biométriques et environnementaux, son système d’exploitation WatchOS et sa protection contre la poussière, la Watch Series 7 est une montre connectée d’excellente qualité et parfaitement adaptée pour un propriétaire d’iPhone. On aurait aimé qu’Apple travaille davantage sur l’autonomie qui reste faible et on regrette que la compatibilité avec Android soit toujours refusée.

Optez pour un Samsung Odyssey G7 28 pour jouer en 4K

Le nouvel écran Gaming de Samsung vient de sortir et l’on a été particulièrement séduit par sa dalle 4K et son taux de rafraichissement de 144Hz. L’Odyssey G7 28 offre un joli design avec un Core Lighting personnalisable et on apprécie beaucoup sa flexibilité d’utilisation. Même si les contrastes sont parfois un peu limités et si l’on regrette l’absence de haut-parleurs intégrés, Samsung réussit son pari en proposant un écran parfaitement adapté au PC et aux consoles de dernière génération pour un prix raisonnable de 849 euros.

