Xiaomi 12 : une sortie fin décembre, il ne serait pas le premier avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi pourrait conserver le même planning que l’année dernière pour ses smartphones haut de gamme. Le fabricant chinois devrait dévoiler son prochain Xiaomi 12 à la fin du mois de décembre.

D’après les informations du leaker Digital Chat Station, Xiaomi aurait prévu le lancement du Xiaomi 12 haut de gamme à la fin du mois prochain, le 28 décembre. Pour ceux qui s’en souviennent, il s’agit de la même date que la présentation du Xiaomi Mi 11 en 2020. Il s’agira d’un des premiers smartphones à être équipés de la prochaine puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, mais il ne sera vraisemblablement pas le premier.

Qualcomm dévoilera de son côté son nouveau SoC haut de gamme lors de la conférence Snapdragon Tech Summit à Hawaii au début du mois de décembre, les premiers constructeurs à adopter la puce devraient donc présenter leurs smartphones dans les semaines qui suivent. On pense notamment au Motorola Edge 30 Ultra, qui se nommera Motorola Edge X en Chine.

Le Xiaomi 12 sortira seul, les autres modèles arriveront en 2022

Comme c’était déjà le cas l’année dernière, le Xiaomi 12 devrait arriver seul lors de la conférence du 28 décembre 2021. Il sera sans doute accompagné de la nouvelle version de la surcouche du fabricant, MIUI 13, mais aucun autre modèle de la gamme ne sera présenté lors de cet événement.

Deux autres modèles devraient arriver au début de l’année 2022, les Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier sera comme chaque année le fleuron de la gamme, avec les caractéristiques techniques les plus impressionnantes. On retrouvera par exemple trois caméras de 50 MP au dos avec un périscope et un zoom optique 5X. L’écran secondaire à l’arrière pourrait également faire son retour. Pour rappel, Xiaomi avait utilisé sur son Xiaomi Mi 11 Ultra un écran de Mi Band 5, il n’est donc pas impossible que nous ayons donc droit cette année à l’écran du Mi Band 6, qui est plus allongé.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en apprendre davantage au sujet du Xiaomi 12, puisque son lancement aura lieu dans moins d’un mois. Pour l’instant, on sait qu’il sera doté d’un écran AMOLED incurvé avec la technologie LTPO et de haut-parleurs stéréo symétriques comme sur le Xiaomi Mi 10 Pro. Côté photo, on retrouvera un capteur de 50 MP, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un capteur macro.

