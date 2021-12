MIUI 13 bientôt déployé, Linky s’impose bon gré mal gré, c’est le récap’

Des frais à payer pour les réfractaires qui refusent d’installer un compteur Linky, la surcouche MIUI 13 devrait être lancée en même temps que les Xiaomi 12 en Chine, un voleur se cache dans le plafond d’un Leclerc pour dérober des smartphones, c’est le récap' du jour.

Se passer de Linky aura un coût

Certains consommateurs persistent et refusent toujours d’installer un compteur Linky chez eux, le considérant dangereux pour la santé ou lui reprochant d’entrainer des factures d’électricité bien trop élevées. Malheureusement pour les réfractaires, la Commission de régulation de l’énergie a publié un rapport selon lequel les personnes n’ayant toujours pas installé de compteur Linky devront régler 5,33 euros par mois. Les personnes qui ne peuvent installer le compteur pour des raisons techniques ne seront pas concernées par cette facturation mensuelle.

Lire : Linky – voici la somme qu’il faudra payer si vous refusez l’installation du compteur

MIUI 13 bientôt disponible

Un internaute nommé @kacskrz sur Twitter a révélé que la nouvelle surcouche MIUI 13 de Xiaomi serait déjà prête à être dévoilée et que le constructeur chinois prévoirait certainement de lancer la mise à jour à l’occasion de la sortie des Xiaomi 12 et 12 Ultra. MIUI 13 devrait donc être déployée à la fin du mois de décembre en Chine, avant d’être disponible en France en 2022.

Lire : MIUI 13 – la surcouche basée sur Android 12 arriverait en même temps que le Xiaomi 12

Le plan de ce voleur n'était pas si parfait…

Ce jeune homme pensait avoir concocté le plan parfait en se cachant dans le faux plafond d’un Leclerc à Cogolin, dans le Var. Le voleur a donc attendu que le magasin se vide pour sortir de sa cachette et s’emparer de smartphones et appareils multimédias. Malheureusement pour le malfaiteur, le vigile de nuit n’a pas tardé à le surprendre pendant sa ronde habituelle. Le voleur vient d’écoper de six mois de prison avec sursis.

Lire : un voleur de smartphones pense avoir l’idée du siècle en se cachant dans le plafond du Leclerc