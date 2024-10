SpaceX a un plan pour rendre Starlink 10 fois plus rapide, le voici

SpaceX a déposé une demande d'autorisation auprès de la Federal Communications Commission (FCC) américaine. Si elle approuve, la connexion Internet par satellite Starlink pourrait devenir 10 fois plus rapide.

Dans le petit monde de la connexion Internet par satellite, Starlink s'est rapidement fait un nom. L'offre est même disponible en France pour les professionnels, et vous pouvez aussi vous procurer le Starlink Mini, le modem qui tient dans un sac à dos. Afin d'améliorer le service, SpaceX, l'entreprise derrière Starlink, a déposé des demandes auprès de la Federal Communications Commission (FCC) américaine. Objectif : multiplier par 10 la vitesse de la connexion.

“Ensemble, cette modification et l'amendement qui l'accompagne permettront au système Gen2 [les nouveau satellites Starlink, ndlr] d'offrir une vitesse de l'ordre du gigabit, un haut débit à très faible latence et une connectivité mobile omniprésente à tous les Américains et aux milliards de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à un haut débit adéquat“, peut-on lire dans le document d'application déposé auprès de la FCC.

Autrement dit, on passerait d'en moyenne 10 Mbps à 1 Gbps. SpaceX atteindrait alors le débit promis à la FCC… en 2016. Pour y parvenir, la firme veut globalement effectuer “plusieurs mises à jour, petites mais significatives, de la configuration orbitale et des paramètres opérationnels pour son autorisation de station spatiale Gen2 […]”.

Voici comment SpaceX veut multiplier par 10 la vitesse de Starlink

Dans les faits, cela passerait par abaisser l'altitude des satellites, “de 525 km, 530 km et 535 km à 480 km, 485 km et 475 km d'altitude, respectivement“. Une changement permettant d'augmenter “le nombre potentiel de plans orbitaux et de satellites par plan“, donc de connexions, sans dépasser la limite autorisée.

Il s'agirait aussi “de diminuer l'angle d'élévation minimum de 25 à 20 degrés pour les satellites opérant entre 400 et 500 km d'altitude“. Le faire “améliorera la connectivité des clients en permettant aux satellites de se connecter directement à un plus grand nombre de stations terrestres et de maintenir les connexions avec les stations terrestres pendant une plus longue période de temps lorsqu'ils survolent la terre“.

La FCC doit maintenant se prononcer sur toutes ces demandes. Il n'est pas exclu qu'elle refuse, ce qu'elle a déjà fait par le passé. Des entreprises ont également la possibilité d'émettre des objections. De son côté, SpaceX devra apporter la preuve que les modifications envisagées n'affecteront pas négativement d'autres gestionnaires de satellites.