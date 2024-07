Bouygues Telecom s’allie à Starlink pour proposer du haut débit par satellites, une première en France

Les clients professionnels de Bouygues Telecom vont bientôt pouvoir profiter d'une nouvelle alternative pour se connecter. Et pas n'importe laquelle. En effet, l'opérateur vient de signer un partenariat avec Starlink, le fournisseur d'internet par satellites haut débit de SpaceX.

Avec la fin annoncée du réseau cuivre à l'horizon 2030, certains opérateurs cherchent des alternatives pour garantir et maintenir une connexion internet haut débit à leurs clients, particuliers comme professionnels.

Et si la fibre optique et la 5G restent évidemment les technologies privilégiées, une nouvelle méthode gagne du terrain depuis quelques années : l'internet par satellites. A l'heure où nous écrivons ces lignes, de nombreux acteurs se sont déjà lancés à la conquête de ce nouveau marché. On pense notamment à Amazon avec son projet Kuiper, qui doit d'ailleurs débarquer en France prochainement. Pour cause, l'Arcep a donné son feu vert il y a quelques jours pour le lancement des premiers tests de Kuiper dans l'Hexagone.

Mais bien entendu, Amazon est encore loin, très loin, d'avoir rattrapé le leader incontesté du marché : Starlink. En mai 2024, la solution de SpaceX comptait plus de 3 millions de clients à travers le monde. Via sa constellation de plus de 6 000 satellites installés en orbite basse, le service permet d'obtenir des connexions haut débit jusqu'à 350 Mbit/s par seconde en téléchargement, le tout à une latence de 25 ms.

Bouygues Telecom s'allie à Starlink pour offrir de l'internet par satellite

Or et comme le rapportent nos confrères de la Tribune, Bouygues Telecom a justement choisi de s'allier à Starlink pour ajouter l'internet par satellite à son offre dédiée aux professionnels. D'après les dires de l'opérateur, les entreprises pourront utiliser Starlink comme “une solution de back-up, en complément des technologies existantes (4G/5G, fibre optique), ou bien dans les zones où la fibre n'est pas encore déployée ou la couverture 5G insuffisante”.

Plusieurs formules seront d'ailleurs proposées aux pros, qui comprendront la mise à disposition et l'installation des kits Starlink, mais aussi l'abonnement nécessaire pour jouir de la connexion internet par satellite. En outre, “les experts et les techniciens de Bouygues Telecom Entreprises seront aux côtés des clients à chaque étape de la mise en place de cette solution, qui sera adaptée aux différentes configurations et contraintes propres aux sites professionnels”.

Notez que l'opérateur compte déjà un premier client Starlink via Bouygues, à savoir ID Logistics (compagnie internationale spécialisée dans la logistique contractuelle). La société compte équiper d'ici 2025 plus de 400 sites en Europe, en Amérique du sud et en Asie avec des kits Starlink. Maintenant, reste à savoir si Bouygues Telecom compte également distribuer des offres Starlink aux particuliers. L'avenir nous le dira.