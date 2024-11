Ce nouveau satellite lancé dans l’espace est unique au monde, il est en bois !

Pour la première fois dans le monde, des scientifiques ont lancé un satellite fabriqué en bois dans l'espace. Alors qu'il orbite autour de la planète à environ 400 kilomètres d'altitude, les chercheurs étudieront si le bois est assez solide pour l'espace.

Appelé LignoSat, d'après le mot latin désignant le bois, le satellite a été lancé lundi soir à bord d'une mission SpaceX à destination de la Station spatiale internationale. Il sera finalement libéré en orbite, où des instruments mesureront la tenue du bois dans les rudes conditions de l'espace pendant six mois.

« Avec le bois, un matériau que nous pouvons produire nous-mêmes, nous pourrons construire des maisons, vivre et travailler dans l'espace pour toujours », a déclaré Takao Doi, astronaute et professeur à l'université de Kyoto, à Reuters.

Un satellite en bois va être déployé dans l’espace

Les chercheurs de l'université de Kyoto et la société de construction de maisons en bois Sumitomo Forestry ont commencé à travailler ensemble sur ce projet de satellite en bois en 2020. Ils ont mené des tests d'exposition dans l'espace depuis la Station spatiale internationale pendant plus de 240 jours en 2022. Ils se sont arrêtés sur l'utilisation du Hoonoki, un type de bois de Magnolia, pour sa « haute capacité de travail, sa stabilité dimensionnelle et sa résistance globale ». Ce bois est souvent utilisé pour fabriquer des fourreaux d'épée traditionnels au Japon car il résiste bien à la cassure, rapporte Reuters.

L'absence d'eau ou d'oxygène dans l'espace protègera le satellite en bois du feu ou de la décomposition, selon l'équipe de l'université de Kyoto. Ils testeront également l'efficacité du bois pour protéger les semi-conducteurs contre les radiations spatiales, selon Reuters. « Si nous pouvons prouver que notre premier satellite en bois fonctionne, nous voulons le proposer à SpaceX d'Elon Musk », a déclaré Doi.

Ils pensent également que les satellites en bois pourraient être une option moins polluante que les satellites métalliques qui libèrent des particules d'oxyde d'aluminium lors de leur désintégration dans l'atmosphère. Dans 50 ans, l'équipe de Doi envisage de faire pousser du bois pour des maisons en bois sur la Lune et Mars. Il reste maintenant à voir si cette nouvelle conception en bois sera ou non aussi durable que le métal une fois dans le vide de l’espace.