Eutelsat réussit un exploit : la 5G directement depuis l’espace, une première mondiale

Eutelsat vient de franchir une étape majeure dans le domaine des télécommunications spatiales. En effet, l'opérateur satellite européen a réalisé avec succès le tout premier test d'un réseau 5G non terrestre (NTN) via sa constellation de satellites en orbite basse OneWeb. Cette prouesse technologique, réalisée en collaboration avec MediaTek et Airbus, ouvre la voie à une nouvelle ère de connectivité globale.

Ce test inédit d’Eutelsat démontre qu'il est désormais possible d'établir une connexion directe entre un terminal 5G au sol et un réseau coeur 5G via des satellites en orbite basse. Pour y parvenir, Eutelsat a utilisé ses satellites OneWeb équipés de transpondeurs en bandes Ku et Ka, un chipset NTN 5G développé par MediaTek, ainsi qu'une station de base NTN 5G fournie par l'Institut de recherche industrielle et technologique (ITRI). L'ensemble respectait les spécifications de la Release 17 du 3GPP, ouvrant ainsi la voie à une future interopérabilité entre réseaux terrestres et spatiaux.

Cette réussite marque une avancée significative vers le déploiement du standard 5G NTN. Elle laisse entrevoir un futur où les réseaux satellitaires et terrestres fonctionneront de manière complémentaire au sein d'un vaste écosystème, réduisant ainsi les coûts d'accès et permettant l'utilisation du haut débit par satellite pour les appareils 5G dans le monde entier.

Un pas de géant vers une connectivité mondiale sans faille

L'intégration de la 5G dans les réseaux satellitaires promet de révolutionner la connectivité mondiale. Cette technologie pourrait notamment apporter une solution aux zones blanches, ces régions isolées ou difficiles d'accès qui restent encore privées de connexion internet haut débit. En permettant aux appareils 5G de se connecter directement aux satellites, Eutelsat ouvre la voie à une couverture véritablement globale, même si SpaceX se rapproche déjà de cette ambition avec ses satellites Starlink.

De plus, cette avancée positionne l'Europe comme un acteur majeur dans la course à la connectivité spatiale, lui permettant de rivaliser avec des initiatives comme Starlink d'Elon Musk. Daniele Finocchiaro, responsable R&D chez Eutelsat, souligne que cette approche simplifie considérablement l'intégration entre réseaux terrestres et spatiaux en utilisant les mêmes protocoles 5G, éliminant ainsi le besoin d'adaptations complexes.

Cependant, des défis restent à relever, notamment en termes de coûts et de sécurité. Malgré tout, cette innovation rapproche le monde d'une connectivité omniprésente, où rester connecté, peu importe sa localisation, pourrait bien devenir la norme.