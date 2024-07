SpaceX améliore Starlink avec des vitesses folles pour les zones éloignées

SpaceX annonce une nouvelle offre Starlink promettant des vitesses de téléchargement de 8 Gbps, même en pleine mer. Cette avancée pourrait révolutionner la connectivité pour de nombreux utilisateurs éloignés des réseaux terrestres.

SpaceX continue de repousser les limites de la connectivité par satellite avec son service Starlink. L'entreprise a déjà réalisé plusieurs avancées majeures, comme la transmission du premier SMS via un satellite en janvier de cette année et le premier appel vidéo satellitaire utilisant des téléphones standards il y a quelques mois.

Récemment, SpaceX a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour Starlink : la possibilité de télécharger à des vitesses atteignant 8 Gbps grâce à la technologie Mobile Gateway. Michael Nicolls, vice-président de l'ingénierie de Starlink, a tweeté un test de vitesse depuis Jacksonville, en Floride aux USA qui montre un taux de téléchargement de 8 102 Mbps. Ce test, effectué en mer ou en vol, démontre les capacités de cette technologie même loin de toute terre.

La technologie Mobile Gateway de Starlink est une extension du concept de “community gateway” lancé en janvier. Pour les utilisateurs individuels, l’entreprise propose actuellement des vitesses de téléchargement qui vont de 50 Mbps à plus de 300 Mbps. Cependant, pour les clients commerciaux, tels que les fournisseurs d'accès Internet (FAI) ou les grandes entreprises, SpaceX peut installer des antennes plus grandes capables de fournir des vitesses de 10 Gbps. Ces installations sont particulièrement utiles pour les FAI qui desservent des zones isolées sans réseau fibre.

SpaceX a déjà mis en place sa première “community gateway” à Unalaska, une ville sur une île près de l'Alaska. Celle-ci permettant à un fournisseur d'accès Internet local de distribuer la connexion aux habitants. Cette nouvelle technologie mobile pourrait être utilisée sur des navires ou des avions pour des entreprises maritimes ou des clients gouvernementaux.

La Federal Communications Commission (FCC), l'agence fédérale américaine régulant les télécommunications, a accordé à SpaceX une licence expérimentale pour tester l'utilisation de ses navires de débarquement de drones comme stations de “gateway”. Elon Musk a également annoncé que le terminal Starlink Gateway offrira bientôt des vitesses d'upload de plus de 8 Gbps, ce qui renforce son attrait pour les utilisateurs commerciaux et communautaires.

Speedtest from @starlink’s new mobile community gateway capability, no land in sight. pic.twitter.com/0gswXiyc8b

— Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 17, 2024