Cette souris sans fil Logitech est à prix bradé chez Amazon grâce à une vente flash

Vous êtes à la recherche d'une souris sans fil pas trop chère ? Optez pour la Logitech M705 Marathon qui tombe à son prix le plus bas chez Amazon, à l'occasion d'une vente flash.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre d'une vente flash prenant fin jusqu'au samedi 11 octobre 2025 qu'Amazon effectue une belle offre promotionnelle sur une souris sans fil Logitech. Durant cette vente flash, la Logitech M705 Marathon disponible dans un coloris noir est à seulement 19,92 euros au lieu de 31,43 euros.

À titre d'information, la remise de 37% est effectuée automatiquement et aucuns frais de port ne sont appliqués si la livraison en point relais est choisie. Pour rappel, depuis octobre 2023, la livraison à domicile est offerte si le total de la commande dépasse les 35 euros.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Chromebook, la M705 Marathon de Logitech a été conçue pour les PC de bureau et les ordinateurs portables. Fournie avec un récepteur Unifying USB et deux piles de type AA, la souris sans fil possède un capteur de 1000 ppp, cinq boutons programmables, une portée sans fil de 10 mètres et une molette à défilement ultra-rapide.

Pour terminer, l'accessoire qui affiche des dimensions de 10.9 x 7.1 x 4.2 centimètres offre jusqu'à trois ans d'autonomie (suivant son utilisation), une connexion sans fil sécurisée, et une forme confortable et profilée.