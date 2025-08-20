Logitech MX Anywhere 2S : le prix de la souris sans fil est en chute libre chez Amazon

La Logitech MX Anywhere 2S est en forte promotion chez Amazon ! À l'occasion d'une vente flash, la souris sans fil bénéficie d'une jolie chute de prix de la part du célèbre site e-commerce.

À l'approche de la fin du mois d'août 2025, Amazon effectue une vente flash sur une souris sans fil de la marque Logitech. Depuis la plateforme allemande du site e-commerce, la MX Anywhere 2S est au prix exact de 40,24 euros lorsque le produit est ajouté au panier.

Pour information, des frais de port à hauteur de 4,79 euros sont appliqués lors de l'étape de la commande. Au total, cela revient à 45,03 euros. Aussi, en sachant qu'Amazon France propose la même souris sans fil à 81 euros, vous faites une économie de 36 euros si vous la prenez via Amazon Allemagne.

Fonctionnant sous Windows et Mac, la Logitech MX Anywhere 2S a été conçue pour une utilisation de type Bureautique. La souris sans fil vous permet de contrôler facilement plusieurs dispositifs, et de copier-coller des fichiers d'un ordinateur à un autre grâce à technologie Logitech Flow.

Compatible sur tous types de surface (même le verre), la MX Anywhere 2S de Logitech dispose du suivi laser Darkfield, d'une résolution pouvant aller jusqu'à 4000 ppp, d'un défilement ultra-rapide et de 7 boutons. Au niveau de l'autonomie, la souris sans fil de la marque suisse affiche une durée maximale de 70 jours suivant son utilisation. Enfin, la Logitech MX Anywhere 2S qui est accompagnée d'un câble de recharge micro-USB mesure 100.3 x 34.4 x 61.6 mm et pèse 106 grammes.