Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque est 145 € moins cher avec ce code, c’est une affaire !

Vous cherchez un bon casque mais vous attendez une bonne offre pour craquer ? Le récent Sony WH-1000XM6 est actuellement à prix cassé ! Habituellement en vente à 449,99 €, vous pouvez les obtenir à 305,97 € seulement avec ce code promo. On vous explique tout !

Sorti en mai 2025, le Sony WH-1000XM6 succède aux iconiques WH-1000XM5 et WH-1000XM4. Comme à son habitude, avec ce nouveau casque à réduction de bruit active, le géant japonais frôle la perfection. Mais ce condensé des dernières technologies à un coût élevé qui le rend malheureusement inaccessible à de nombreuses bourses.

Durant le Single’s Day qui se déroule cette année du 11 au 19 novembre, Rakuten propose des prix cassés sur de nombreux produits. Le Sony WH-1000XM6 n’y échappe pas. Normalement en vente à 449,99 €, vous pouvez actuellement le trouver à 335,97 €. Et avec le code SINGLES30, son prix chute à 305,97 € seulement. C’est un excellent prix pour ce saque aux caractéristiques avancées. Profitez-en !

Le Sony WH-1000XM6 est à prix cassé pour le Single’s Day

Vous souhaitez vous offrir un casque haut de gamme mais votre budget est limité ? Ce bon plan est fait pour vous. L’excellent Sony WH-1000XM6 est actuellement à prix cassé.

À la fois léger, confortable et plus puissant, cette sixième génération, ne déçoit pas. Sony affine encore la recette de son célèbre casque à réduction de bruit qui passe ainsi à seulement 250 g. Grâce à ses coussinets souples en similicuir et son arceau élargi extensible qui s’adapte à toutes les morphologies sans exercer de pression, vous pouvez le porter toute la journée sans ressentir de gêne.

Ce nouveau modèle embarque le processeur HD QN3, sept fois plus rapide que celui du WH-1000XM5. Ses 12 micros, couplés à une intelligence artificielle efficace, filtrent avec une grande précision les sons parasites. Le mode Adaptive Sound Control ajuste automatiquement le niveau d’atténuation afin de laisser passer les sons utiles comme les annonces ou les conversations sans qu’une intervention manuelle ne soit nécessaire.

Enfin, côté autonomie, le Sony WH-1000XM6 vous offre jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et jusqu’à 40 heures sans cette fonction. La charge rapide assure 3 heures d’utilisation après seulement 3 minutes de branchement.