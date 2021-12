Uncharted Legacy of the Thieves : le chef d’œuvre de la PS4 arrive sur PS5 et PC début 2022

Uncharted Legacy of the Thieves est une compilation regroupant Uncharted 4 ainsi que son stand alone The Lost Legacy. Elle arrivera prochainement sur PS5 et PC. Sony donne plus de détails sur sa date de sortie et son prix.

Uncharted Legacy of the Thieves regroupera les jeux Uncharted 4 A Thief’s End (2016) ainsi que le stand alone The Lost Legacy (2017). Sony a annoncé l'arrivée imminente de cette compilation sur PS5 et PC. On connait aujourd'hui sa date de sortie, son prix ainsi que les améliorations apportées par cette version.

Sur PC, le titre sera disponible à la fois sur Steam et sur l’Epic Games Store. Leur pages sont d’ailleurs déjà en ligne. Toutefois, Sony n’a pas donné de date de sortie précise, puisque seul un vague « 2022 » a été annoncé. Nous en saurons plus bientôt, promet SIE. En revanche, on sait que le titre arrivera sur la PS5 le 28 janvier 2022, soit dans un peu plus d’un mois.

Uncharted Legacy of the Thieves sera moins cher si vous avez le jeu sur PS4

Le jeu coûtera 50 euros à l’achat, mais si vous avez déjà les deux titres sur PS4, il sera nécessaire de débourser que 10 euros pour en profiter. A noter que cette offre ne s’applique pas si les deux titres ont été récupérés via un abonnement PSPlus (les jeux étaient offerts à un moment). Si vous possédez les versions disques PS4, il suffira de les mettre dans votre PS5 pour profiter de cette réduction. Bien entendu, la chose ne sera pas possible sur la PS5 Digital Edition. Dans ce cas, il faudra racheter le jeu plein pot.

Uncharted Legacy of the Thieves apportera logiquement des améliorations graphiques par rapport aux jeux de base. Déjà, il n’y aura plus aucun temps de chargement, une chose permise par le SSD de la PS5. De plus, le titre proposera le fameux 3D Audio pour plus d’immersion. Enfin, vous aurez le choix entre trois modes graphiques distincts :

Mode fidélité : 4K à 30 images par seconde

: 4K à 30 images par seconde Mode performance : 1440p upscalé en 4K à 60 images par seconde

: 1440p upscalé en 4K à 60 images par seconde Mode performance + : 1080p à 120 images par seconde.

Trois modes qui ont chacun leurs spécificités, mais qui améliorent tous le jeu de base. Sur PS4, le titre était en 1080p à 30 FPS dans son mode solo. A noter qu’Uncharted 4 n’est pas le seul hit de la PS4 à arriver sur PC en 2022, puisque Sony a annoncé la sortie de God of War (2018) pour le 18 janvier 2022, aussi bien sur l’Epic Games Store que sur Steam.