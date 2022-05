PS5 : Sony veut lancer 12 jeux service façon Fortnite d’ici 2025

Les jeux service, le prochain domaine de prédilection de Sony et Playstation ? C'est en tout cas ce que révèle la dernière présentation menée par Jim Ryan, patron de Sony Interaction Entertainment, sur la stratégie à long terme du constructeur. D'ici 2025, Sony compte déployer pas moins de 12 jeux services inédits dans le style de Fortuite, Destiny 2 ou encore de GTA Online.

Depuis plusieurs années maintenant, le jeu service est devenu l'un des modèles économiques les plus adoptés par les éditeurs de jeu vidéo. Le principe est simple : proposer un jeu gratuit ou payant et l'abreuver continuellement en contenus payants pour inciter les joueurs à rester sur le titre le plus longtemps possible. Et à mettre la main au porte-monnaie évidemment.

Dans ce domaine, GTA Online est sans aucun doute le champion toute catégorie, aux côtés d'autres titres comme Fortnite, Call Of Duty Warzone, Rainbow Six : Siege ou encore Destiny 2, qui est récemment passé au modèle Free-to-Play.

Or, Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, vient de publier une présentation détaillée de la stratégie de Playstation pour les années à venir. Comme le révèle le document, les jeux services vont prendre une part importante dans le catalogue du constructeur.

Sony compte sur Bungie pour développer son offre de jeux service

Proposant aujourd'hui un seul jeu service, à savoir la simulation de baseball MLB The Show 2022, Sony compte lancer pas moins de 12 jeux service d'ici 2025, avec une moyenne de trois jeux par année fiscale. Pour assurer le développement de cette activité, Sony veut s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de Bungie, les papas de Halo et des jeux Destiny 1 et 2.

Ainsi et lorsque le procédure de rachat de Bungie sera terminée vers le troisième trimestre de l'année fiscale 2022, Sony compte créer le SIE Live Service Centre d'Excellence. Avec l'aide de Bungie et des autres Playstation Studios comme Housemarque, Insomniac Games ou encore Santa Monica Studio, cette division aura la charge de concevoir les futurs jeux service estampillés Playstation, cela à tous les niveaux : concept, design, gameplay, monétisation, etc.

A terme et si l'on en croit les graphiques présentés par Jim Ryan, les investissements dans les jeux service à destination de la PS5 représenteront d'ici 2025 55% des investissements totaux réalisés. Sans surprise, la réalité virtuelle fait également partie des marchés prioritaires de Sony, avec le lancement du PS VR2 sur PS5. Concernant ce dernier, Sony a confirmé que plus d'une vingtaine de titres seront disponibles à la sortie du nouveau casque VR.